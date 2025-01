El Gobierno y los macristas se cruzan por una supuesta lista de AFIP: "Un montaje muy peligroso"

El fuego cruzado entre La Libertad Avanza y el PRO se reavivó. Luego de que el curso de las negociaciones entre el presidente Javier Milei quedaran truncas mientras el Gobierno explicitaba su decisión de disputar la Capital federal y que se acumularan las críticas de algunas figuras del macrismo contra la gestión libertaria, ahora el ring se mudó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Funcionarios y exfuncionarios intercambiaron acusaciones en los medios este martes luego de que el Gobierno planteara la presunta existencia de una red de protección a empresarios kirchneristas dentro del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

El Gobierno filtró una supuesta lista de empresarios, empresas y dirigentes vinculado al kirchnerismo que habrían sido protegidas durante su gestión. Santiago Caputo, el asesor presidencial, recurrió a su seudónimo en las redes sociales para dar a conocer detalles. Desde la cuenta @MileiEmperador cruzó a María Eugenia Talerico, exdirectiva de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el macrismo, por la supuesta "connivencia".

"Es imperativo que las autoridades de la AFIP durante el periodo 2016-2019 aclaren si la lista secreta que se conoció hoy de empresarios kirchneristas era para garantizarles impunidad o para perseguirlos. La Patria se los demanda! Esto es un escándalo nacional", escribió la cuenta que se le atribuye.

La ex funcionaria del macrismo no tardó en responder con más acusaciones contra Caputo, quien dijo que está armando “un montaje muy peligroso” en organismos de control, servicios de inteligencia y el Poder Judicial para usar información sensible para razones “non sanctas”. "Está creando un entorno que no es sano para la Argentina desde el punto de vista institucional", subrayó en diálogo con Radio con Vos y sumó: "“Están haciendo un montaje muy peligroso en materia de inteligencia, de justicia y de manipulación de los organismos de investigación. Un ejemplo es la UIF. A el presidente de la UIF, el señor Ignacio Yacobucci, que es una persona muy honesta, para evitar que el organismo sea usado para cosas non sanctas, le pusieron un segundo, amigo de Caputo, para tratar de infiltrar un organismo de inteligencia y de control”, puntualizó.

La exnúmero 2 de la AFIP, Jimena de la Torre, intervino y complicó a la gestión macrista, al asegurar que "Desde AFIP, todo fue denunciado" y "jamás hubo pacto de impunidad". "Las persecutas y carpetazos tampoco fueron nuestra marca registrada. Y dejá de esconderte detras de un pseudonimo. Si sos macho, salí con nombre y apellido. Fui Nro 2 de AFIP de Macri y lo digo con el orgullo de haber obrado como una persona de bien", completó.

Del mismo modo, Alberto Abad, ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Cambiemos, aseguró que esa acusación del Gobierno es "un insulto" para quienes investigaron al kirchnerismo en circunstancias muy adversas. "Es falso, absolutamente falso", dijo Abad a La Nación y reveló que "las bases de información de la AFIP estaban totalmente infiltradas, con abusos de todo tipo. Se vendía y se filtraba información, que después se usaba para operaciones".

"Ordenamos proteger la información sensible sobre un abanico amplísimo de contribuyentes para que quedara registrado si algún funcionario o agente de la AFIP accedía a los datos de alguna de esas personas o empresas, y automáticamente se verificara si su acceso a esos datos estaba justificado o no", explicó.

Dijo que "si, por ejemplo, un inspector había accedido a los datos bajo secreto fiscal de un contribuyente que estaba en ese sistema y justificaba que había accedido porque había una orden de intervención o porque había una orden judicial, fenómeno".

"En el Gobierno de Macri llevaron adelante un laboratorio de espionaje"

El oficialismo asegura que destapó una red de 50 intocables para la Afip. Sin embargo, los exfuncionarios kirchneristas denuncian que el macrismo había armado un sistema de hostigamiento fiscal para empresarios y dirigentes opositores.

El extitular de AFIP, Carlos Castagneto, afirmó que se trató de un simple intento de la gestión neoliberal de desvíar la atención del mal momento que se está viviendo en materia económica.

“La verdad es que estoy muy molesto con esta información porque es mentirosa y busca desviar la atención de los ciudadanos cuando anda mal la economía”, comenzó señalando ante la pregunta de la radio 750. Y agregó: “En el Gobierno de Macri llevaron adelante mecanismos de alineamiento, investigación y un laboratorio de espionaje protegidos por el secreto fiscal”.

“Decir que en el Gobierno de Macri hubo protección es mentira. Porque se llamó nada más ni nada menos que un grupo de tareas donde hubo una interacción entre la AFIP, la AFI, la Unidad de Investigación Financiera y el Banco Central, vulnerando la protección de los datos”, denunció.