Nicolás Valentini rompió el silencio sobre su polémica salida de Boca: "Se sabrá"

Valentini se fue libre del 'Xeneize' luego de una polémica con la dirigencia por la renovación de su contrato.

Este martes, Nicolás Valentini fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de la Fiorentina. El defensor central de 23 años, cuya llegada había sido anunciada el pasado 1 de enero (fecha en la que se convirtió en jugador libre), tuvo una accidentada salida de Boca Juniors, club con el que disputó su último partido en abril de 2024. Al momento de renovar su contrato que finalizaba en diciembre, su representante y la dirigencia no llegaron a un acuerdo, razón por la que no tuvo más minutos en lo que restó del año. En su primera conferencia de prensa como futbolista del conjunto de Florencia, el "Vikingo" se refirió a la situación que debió vivir con el "Xeneize".

Si bien no dio muchos detalles, Valentini fue contundente con su declaración: "En Boca tuve problemas en la renovación que, bueno, prefiero no hablar de lo que pasó. Después, con el tiempo, se sabrá todo. La verdad que estoy muy feliz de estar acá y de intentar demostrar todo lo que puedo dar". De esta manera, el zaguero con paso por Aldosivi decidió no ahondar en el conflicto con el Consejo del Fútbol, a quienes responsabilizó en su despedida del equipo de La Ribera por "decisiones y manejos" sobre los que él "no tuvo influencia". En su nueva etapa, será quien reemplace a Lucas Martínez Quarta (quien regresó a River Plate en este mercado de pases), ya que comparten posición y poseen características de juego muy similares.

Cómo se produjo la salida de Valentini de Boca: qué pasó con su renovación y su último partido con el 'Xeneize'

La relación entre el jugador de 23 años y la dirigencia se rompió a mediados de abril pasado, cuando las partes no llegaron a un acuerdo para la renovación del vínculo. Incluso, eso le costó al zaguero zurdo quedar marginado de los partidos oficiales y perderse la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina, cuando era una fija para Javier Mascherano en la defensa.

El último encuentro que disputó Valentini con la casaca "Xeneize" fue en la victoria ante Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana. Si bien ocupó un lugar en el banco de suplentes en el cotejo siguiente contra Estudiantes de La Plata por la Copa de la Liga, no volvió a ser citado por el entrenador, Diego Martínez, ni tampoco en el equipo de la Reserva.

El mensaje completo de Nicolás Valentini al despedirse de Boca: "Siempre seré hincha"

"Quiero despedirme de todos ustedes y agradecerles por el cariño que me dieron en este tiempo que estuve en el club. La verdad que fueron meses muy difíciles para mí y lo que jamás quise es irme de esta manera, pero hubo decisiones y manejos en los cuales yo no tuve influencia. Siempre quise intentar encontrar una solución para el club del cual soy y siempre seré hincha.

Llegue siendo un niño que durante estos 10 años con la ayuda de los que conforman este maravilloso club me puede formar como jugador y como persona. A ellos hago una mención especial. Por eso Boca Juniors siempre será mi segunda casa. Agradecerles nuevamente y decirles que no es un adiós sino un hasta luego".

