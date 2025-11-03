Increíble oferta durante el Cyber Monday: cómo conseguir ropa deportiva a solo $1

El sitio de ropa deportiva On Sports lanzó una promoción increíble por el Cyber Monday: podés llevarte productos por solo $1. La oferta rige para el segundo artículo adquirido y estará vigente hasta que finalice el evento de descuentos online. Todo lo que necesitas saber para aprovecharla.
On Sports vende productos a $1: estos son los requisitos
Durante el Cyber Monday, que se realizará del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, On Sports ofrece una oferta imperdible: llevando dos unidades, la segunda cuesta solo un peso. La promoción es válida en más de 1200 productos seleccionados y es acumulable con los descuentos las billeteras virtuales en la página como con MODO, Mercado Pago y Go Cuotas. Además, el sitio ofrece la posibilidad de financiar compras con hasta 5 cuotas sin interés.
Entre los productos en promoción hay zapatillas deportivas de grandes marcas como Adidas, Nike y Reebok. Además, hay en oferta shorts de verano, remeras, camperas deportivas, sandalias, botines y hasta medias de fútbol. Para poder encontrarlos solo se debe ingresar a la sección de "Cyber Monday" en la página.
Cyber Monday 2025: qué marcas participan del evento de descuentos
Del evento participan más de 900 tiendas online de diferentes rubros con descuentos especiales, cuotas sin interés y beneficios adicionales con bancos y billeteras virtuales. En el sitio oficial de Cyber Monday se destacan a las siguientes marcas:
- Samsung
- Adidas
- Mercado Libre
- Frávega
- Farmacity
- Carrefour
- Musimundo
- Dexter
Más de 900 marcas participan del Cyber Monday 2025 con descuentos, cuotas sin interés y regalos
- Open Sports
- Sportline
- Cetrogar
- Compumundo
- TiendaMía
- HP Store
- Philips
- Sony
Cómo aprovechar las ofertas y no caer en estafas
Para aprovechar las ofertas del Cyber Monday y no caer en páginas falsas o posibles estafas, es clave tener en cuenta los siguientes pasos:
- Registrarse en la web oficial del evento para recibir alertas personalizadas.
- Hacer una lista de deseos antes de comenzar a comprar, la clave está en monitorear los precios con antelación para distinguir ofertas reales de trucos de marketing.
- Verificar que la tienda tiene certificado oficial de participación en el evento para mayor garantía y entrega confiable.
- Revisar el método de envío, los plazos de entrega y las políticas de devolución —las compras masivas pueden generar demoras logísticas.
- Aprovechar las horas iniciales, ya que muchos productos estrella se agotan rápidamente o elevan su precio tras el “primer impulso”.