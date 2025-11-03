Increíble oferta durante el Cyber Monday: cómo conseguir ropa deportiva a solo $1

El sitio de ropa deportiva On Sports lanzó una promoción increíble por el Cyber Monday: podés llevarte productos por solo $1. La oferta rige para el segundo artículo adquirido y estará vigente hasta que finalice el evento de descuentos online. Todo lo que necesitas saber para aprovecharla.

On Sports vende productos a $1: estos son los requisitos

Durante el Cyber Monday, que se realizará del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, On Sports ofrece una oferta imperdible: llevando dos unidades, la segunda cuesta solo un peso. La promoción es válida en más de 1200 productos seleccionados y es acumulable con los descuentos las billeteras virtuales en la página como con MODO, Mercado Pago y Go Cuotas. Además, el sitio ofrece la posibilidad de financiar compras con hasta 5 cuotas sin interés.

Entre los productos en promoción hay zapatillas deportivas de grandes marcas como Adidas, Nike y Reebok. Además, hay en oferta shorts de verano, remeras, camperas deportivas, sandalias, botines y hasta medias de fútbol. Para poder encontrarlos solo se debe ingresar a la sección de "Cyber Monday" en la página.

Cyber Monday 2025: qué marcas participan del evento de descuentos

Del evento participan más de 900 tiendas online de diferentes rubros con descuentos especiales, cuotas sin interés y beneficios adicionales con bancos y billeteras virtuales. En el sitio oficial de Cyber Monday se destacan a las siguientes marcas:

Samsung

Adidas

Mercado Libre

Frávega

Farmacity

Carrefour

Musimundo

Dexter



Más de 900 marcas participan del Cyber Monday 2025 con descuentos, cuotas sin interés y regalos

Open Sports

Sportline

Cetrogar

Compumundo

TiendaMía

HP Store

Philips

Sony

Cómo aprovechar las ofertas y no caer en estafas

Para aprovechar las ofertas del Cyber Monday y no caer en páginas falsas o posibles estafas, es clave tener en cuenta los siguientes pasos: