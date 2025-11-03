EN VIVO
CyberMonday

Increíble oferta durante el Cyber Monday: cómo conseguir ropa deportiva a solo $1

El sitio de ropa deportiva On Sports se suma al evento de descuentos con productos a un precio imperdible. Cómo aprovechar la oferta.

03 de noviembre, 2025 | 20.14

El sitio de ropa deportiva On Sports lanzó una promoción increíble por el Cyber Mondaypodés llevarte productos por solo $1. La oferta rige para el segundo artículo adquirido y estará vigente hasta que finalice el evento de descuentos online. Todo lo que necesitas saber para aprovecharla. 

On Sports vende productos a $1: estos son los requisitos

Durante el Cyber Monday, que se realizará del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, On Sports ofrece una oferta imperdible: llevando dos unidades, la segunda cuesta solo un peso. La promoción es válida en más de 1200 productos seleccionados y es acumulable con los descuentos las billeteras virtuales en la página como con MODO, Mercado Pago y Go Cuotas. Además, el sitio ofrece la posibilidad de financiar compras con hasta 5 cuotas sin interés. 

Entre los productos en promoción hay zapatillas deportivas de grandes marcas como Adidas, Nike y Reebok. Además, hay en oferta shorts de verano, remeras, camperas deportivas, sandalias, botines y hasta medias de fútbol. Para poder encontrarlos solo se debe ingresar a la sección de "Cyber Monday" en la página.

Cyber Monday 2025: qué marcas participan del evento de descuentos

Del evento participan más de 900 tiendas online de diferentes rubros con descuentos especiales, cuotas sin interés y beneficios adicionales con bancos y billeteras virtuales. En el sitio oficial de Cyber Monday se destacan a las siguientes marcas:

  • Samsung
  • Adidas
  • Mercado Libre
  • Frávega
  • Farmacity
  • Carrefour
  • Musimundo
  • Dexter

    Más de 900 marcas participan del Cyber Monday 2025 con descuentos, cuotas sin interés y regalos
  • Open Sports
  • Sportline
  • Cetrogar
  • Compumundo
  • TiendaMía
  • HP Store
  • Philips
  • Sony

MÁS INFO

Cómo aprovechar las ofertas y no caer en estafas

Para aprovechar las ofertas del Cyber Monday y no caer en páginas falsas o posibles estafas, es clave tener en cuenta los siguientes pasos:

  • Registrarse en la web oficial del evento para recibir alertas personalizadas.
  • Hacer una lista de deseos antes de comenzar a comprar, la clave está en monitorear los precios con antelación para distinguir ofertas reales de trucos de marketing.
  • Verificar que la tienda tiene certificado oficial de participación en el evento para mayor garantía y entrega confiable.
     
  • Revisar el método de envío, los plazos de entrega y las políticas de devolución —las compras masivas pueden generar demoras logísticas.
  • Aprovechar las horas iniciales, ya que muchos productos estrella se agotan rápidamente o elevan su precio tras el “primer impulso”.
Trending
El Destape 1070
Carlos Almena, diputado electo de LLA que estuvo en el PRO, cuestionó a Macri: "Me parece un gesto de tibieza"
Las más vistas