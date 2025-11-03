Las ofertas y beneficios de Motorola para este Cyber Monday 2025

La marca también sumará envíos gratis en compras realizadas a través de su tienda oficial.

Motorola confirmó que durante los tres días del Cyber Monday los usuarios podrán acceder a rebajas en smartphones, accesorios y ecosistema, junto con planes de financiación para facilitar la renovación del celular antes de fin de año. La marca también sumará envíos gratis en compras realizadas a través de su tienda oficial.

Modelos en promoción y financiamiento

En su tienda oficial, Motorola ya destaca modelos con foco en cámara impulsada por IA, rendimiento para gaming móvil y baterías de larga duración, como:

Moto g05 128 GB - precio desde $219.999 (antes $249.999) hasta en 6 cuotas sin interés .

Moto g15 265 GB - precio desde $299.999 (antes $319.999) hasta en 6 cuotas sin interés .

Moto e15 64 GB - precio desde $169.999 (antes $189.999) hasta en 6 cuotas sin interés .

Moto g56 5G - precio desde $459.999 (antes $499.999) hasta en 9 cuotas sin interés .

Moto g86 5G - precio desde $569.999 (antes $599.999) hasta en 9 cuotas sin interés.

Dependiendo del modelo, se podrá acceder a hasta 12 cuotas sin interés y promociones combinadas en operadores y comercios participantes.

Además, la marca mantiene disponible su programa de beneficios por tienda oficial, que incluye garantía, pagos seguros, envíos directos y promociones bancarias adicionales según el día.

Beneficios confirmados para el Cyber Monday 2025

Motorola ofrecerá:

Hasta 12 cuotas sin interés

Envío gratis en compras online dentro del país

Ofertas exclusivas en motorola.com.ar

Promociones adicionales junto a operadores y retailers

Soporte en sus Motorola Flagship Stores y Motorola Store

Estas condiciones estarán vigentes solo durante el Cyber Monday, lo que convierte la fecha en una oportunidad para actualizar el celular aprovechando cuotas y precios especiales.

Recomendaciones para aprovechar mejor las ofertas

Revisar precios previos para validar el descuento real

Comparar planes de cuotas entre operadores y la tienda oficial

Aprovechar el envío gratis y pagos online seguros

Consultar disponibilidad de colores y versiones de almacenamiento

Considerar el moto care y accesorios en promo para completar la compra

El Cyber Monday 2025 se perfila como uno de los eventos más fuertes del año para quienes buscan renovar su smartphone Motorola. Con descuentos, hasta 12 cuotas sin interés y beneficios online exclusivos, la marca apunta a captar a usuarios que buscan tecnología accesible y financiamiento conveniente antes de fin de año.