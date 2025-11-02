Cyber Monday 2025: furor por las marcas que confirmaron su participación

Las promociones del Cyber Monday 2025 no se limitan a un solo rubro y se espera fuerte presencia de ofertas en tecnología, electrodomésticos, moda, viajes, deporte y hogar.

El fin de año se acerca y con el uno de los eventos más esperados por los amantes de las compras online: el Cyber Monday. En 2025, esta jornada especial de descuentos se extenderá por tres días, del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, ofreciendo grandes rebajas en una amplia variedad de productos.

Durante estas fechas, las principales tiendas virtuales del país preparan promociones exclusivas, envíos rápidos y facilidades para quienes se registren en sus plataformas. Esta tradición se convirtió en una oportunidad ideal para que los argentinos adelanten sus compras navideñas o renueven artículos de tecnología, electrodomésticos y ropa.

Las empresas que forman parte del Cyber Monday 2025 prometen descuentos especiales, cuotas sin interés y beneficios adicionales en colaboración con bancos y billeteras virtuales. Además, reforzarán sus sistemas de atención y logística para atender la alta demanda que se espera en estos días.

Si bien aún no se detallaron todas las marcas participantes, el sitio oficial del evento ya incluye a numerosas tiendas reconocidas que se sumarán con ofertas imperdibles. Esto asegura un abanico amplio de opciones para los consumidores, desde electrónica hasta moda y artículos para el hogar.

El Cyber Monday se complementa en noviembre con el Black Friday, que se realiza unas semanas después, consolidando a noviembre como un mes clave para los compradores que buscan aprovechar las mejores promociones antes de las fiestas de fin de año. Entre las tiendas que figuran como participantes en el sitio oficial del Cyber Monday 2025 se encuentran:

Samsung

Adidas

Mercado Libre

Frávega

Farmacity

Carrefour

Garbarino

Musimundo

Dexter

Open Sports

Sportline

Cetrogar

Compumundo

TiendaMía

Puma

Ribeiro

Falabella

HP Store

Philips

Sony

El Cyber Monday 2025 es uno de los eventos de rebajas más importantes del año.

Qué esperar de las ofertas del Cyber Monday 2025 y cómo prepararse

Las promociones del Cyber Monday 2025 no se limitan a un solo rubro: se espera una multirrubricidad con fuerte presencia de tecnología, electrodomésticos, moda, viajes, deporte y hogar. Entre los tipos de ofertas más comunes se encuentran:

Descuentos por porcentaje: reducciones de 10% hasta 70% sobre el precio de lista.

Promociones 2×1 o 3×2 en categorías seleccionadas.

Cuotas sin interés con tarjetas bancarias y planes especiales de financiación.

Envío gratis en compras superiores a determinado monto o durante horas específicas del evento.

Por último, para aprovechar las ofertas bien, es recomendable seguir algunos pasos clave: