Cyber Monday 2025: cuándo es y qué descuentos habrá

Durante esta nueva edición del Cyber Monday 2025, que se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre, las promociones anunciadas ya anticipan descuentos de hasta 70%, cuotas sin interés, 2×1, envío gratuito y otras bonificaciones para atraer al consumidor digital. Más de 900 empresas asociadas a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) participarán activamente en la campaña.

Los participantes podrán acceder desde la plataforma oficial y a través de miles de marcas -desde tecnología y electrodomésticos hasta viajes, moda y hogar- que se suman al evento.

Este tipo de eventos se consolidan como una de las mejores posibilidades para adquirir productos a precios reducidos, planificar regalos o adelantarse a compras navideñas. Al mismo tiempo, la logística, los medios de pago y la seguridad de las plataformas se vuelven factores clave para aprovechar bien la ocasión.

Qué esperar de las ofertas y cómo prepararse

Las promociones del Cyber Monday 2025 no se limitan a un solo rubro: se espera una multirrubricidad con fuerte presencia de tecnología, electrodomésticos, moda, viajes, deporte y hogar. Entre los tipos de ofertas más comunes se encuentran:

Descuentos por porcentaje: reducciones de 10% hasta 70% sobre el precio de lista.

Promociones 2×1 o 3×2 en categorías seleccionadas.

Cuotas sin interés con tarjetas bancarias y planes especiales de financiación.

Envío gratis en compras superiores a determinado monto o durante horas específicas del evento.

Para aprovecharlas bien, es recomendable seguir algunos pasos clave

Registrarse en la web oficial del evento para recibir alertas personalizadas. Hacer una lista de deseos de productos antes del evento y monitorear sus precios con antelación para distinguir ofertas reales de trucos de marketing. Verificar que la tienda tiene certificado oficial de participación en el evento para mayor garantía y entrega confiable. Revisar el método de envío, los plazos de entrega y las políticas de devolución —las compras masivas pueden generar demoras logísticas. Aprovechar las horas iniciales, ya que muchos productos estrella se agotan rápidamente o elevan su precio tras el “primer impulso”.

Según datos históricos de la CACE, en la edición anterior las ventas crecieron más del 30% respecto al año anterior, y más del 60% de las compras se realizaron desde dispositivos móviles. Esto muestra la importancia de actuar rápido y tener todo listo antes del inicio.