iPhone 16 y 16 Pro Max desde $ 360.000: cómo conseguirlos

La subasta oficial se llevará a cabo el jueves 30 de octubre de 2025, entre las 11:00 y las 16:45, a través de la plataforma online del Banco Ciudad, lo que permite participar desde cualquier rincón del país. La cantidad de equipos es limitado.

Aunque los precios de mercado de estos modelos se encuentran bastante por encima de ese piso -por ejemplo, los valores de lista rondan los $1,3 millones para el iPhone 16 y más de $4,4 millones para el iPhone 16 Pro Max en algunas tiendas argentinas-, esta subasta representa una oportunidad distinta para acceder a ellos a menor costo.

Cómo participar en la subasta

Ingresá al sitio del Banco Ciudad el día del evento desde tu computadora o dispositivo móvil. Debés tener una cuenta registrada y acceder con usuario y clave válidos. Elegí el lote correspondiente al modelo que te interesa (iPhone 16 o iPhone 16 Pro Max) y verificá los datos del equipo: capacidad de almacenamiento, estado, si es nuevo o reacondicionado. Definí tu oferta máxima con antelación: el valor de arranque es $360.000, pero puede crecer según la competencia. Garantizá tu participación: algunas subastas exigen pagar un depósito o acreditación previa para asegurar que la oferta sea válida. Verificá los términos en la convocatoria oficial. Si resultás ganador, completá el pago dentro del plazo indicado y coordiná la entrega o el envío del equipo.

¿Por qué es una oportunidad?

El precio inicial es muy inferior al mercado habitual .

Permite acceder a modelos de alta gama (iPhone 16 Pro Max) originalmente pensados para usuarios premium.

Al ser online, podés participar desde cualquier ciudad argentina sin tener que desplazarte.

Lo que tenés que tener en cuenta

Verificá la versión, almacenamiento y estado del equipo antes de ofertar, para evitar sorpresas.

Aunque el arranque sea $360.000, los costos finales pueden incluir gastos de envío o impuestos adicionales .

No es garantía de que finalices con ese valor: si hay muchos participantes, la puja puede escalar mucho más .

Considerá que en tiendas los modelos cuestan varios millones de pesos, así que aunque pagues menos que eso, seguí siendo un costo importante.

Con esta guía, estás lista para participar de la subasta del iPhone 16 o iPhone 16 Pro Max y maximizar tus chances de obtener un excelente equipo por un precio reducido.