Decretan feriado y fin de semana largo para este agosto 2025: dónde y para quiénes aplica.

Decretaron un nuevo feriado para este agosto 2025 y habrá fin de semana XXL. No se trata de un feriado nacional. Solo para algunos afortunados, este mes de agosto tendrá un fin de semana largo para disfrutar de un paseo en familia, con amigos o bien para descansar.

Se trata del lunes 18 de agosto, un día muy especial para varias personas de la provincia de Buenos Aires. Este feriado beneficia a algunos municipios bonaerenses, gracias a celebraciones patronales y aniversarios, que a su vez, impulsarán el turismo local.

Feriado este lunes 18 de agosto y fin de semana XXL: dónde y para quiénes aplica

Las localidades que gozarán de este feriado son General Rivas, en el partido de Suipacha, que celebrará su día patronal, y Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor, debido a su aniversario de fundación. Lo bueno de estos feriados es que, además de proporcionar un día extra de descanso, fomentan el consumo local en comercios y emprendimientos de la región.

Los feriados que quedan para este 2025

Feriados inamovibles de 2025

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025