Por qué el 21 de abril de 2026 es el día ideal para sacarle una foto a Marte: las mejores recomendaciones

(Créditos: Freepik)

Los amantes de la astronomía en Argentina tendrán este mes una fecha clave: el 21 de abril Marte se mostrará con mayor brillo al encontrarse en una posición clave respecto de la Tierra y el Sol. Todo lo que deberías saber para capturarlo en el momento justo y con la mayor calidad.

¿Por qué Marte va a brillar tanto el 21 de abril?

El fenómeno del próximo 21 de abril reside en lo que los astrónomos llaman "oposición". Esto sucede cuando la Tierra se ubica exactamente entre el Sol y Marte. Al estar alineados, el planeta queda completamente iluminado desde nuestra perspectiva y, lo más importante, se encuentra en uno de sus puntos más cercanos a nuestra órbita. Aunque la oposición exacta puede variar levemente en días, el 21 de abril de 2026 es el punto culminante donde la distancia se reduce al mínimo, ofreciendo un disco planetario más grande y nítido a través de cualquier lente.

Las dos claves para disfrutar de este fenómeno astronómico son:

Usar aplicaciones de mapas estelares para saber exactamente por dónde va a salir Marte en tu localidad. Buscar lugares alejados de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. Siempre una zona rural será mucho mejor para ver su contraste.

Será la última vez que marte esté tan cerca de la Tierra, hasta el fenómeno de 2035 (Créditos: NASA)

Cómo sacarle una buena foto a Marte: el equipo ideal para hacerlo

No necesitás ser un ingeniero de la NASA para lograr una buena foto de la oposición de Marte, pero sí ser estratégico. Podés usar desde una cámara réflex (DSLR) o mirrorless hasta un telescopio acoplado. Algunas de las cosas esenciales son:

1. Trípode: la estabilidad es innegociable. Cualquier mínima vibración, incluso la de tu mano al apretar el botón, puede arruinar la nitidez.

2. Teleobjetivo: si querés capturar detalles de la superficie, vas a necesitar una distancia focal larga (mínimo 300mm o 500mm). Si buscás una foto de paisaje donde Marte sea un punto brillante sobre un cerro o laguna, un gran angular te va a servir para componer una escena artística.

3. Disparador remoto o temporizador: configurá la cámara para que dispare 2 o 5 segundos después de que toques el botón. Así evitás el movimiento inicial.

Las recomendaciones técnicas

Para que la foto no sea simplemente un manchón naranja, tenés que configurar tu equipo de forma manual. Primero, asegurate de disparar en formato RAW. Esto te va a permitir, en el post-procesado, recuperar detalles de las sombras y ajustar el balance de blancos sin perder calidad.

El enfoque es el desafío más grande. No confíes en el enfoque automático de tu lente porque en la oscuridad suele fallar. Lo ideal es que uses el "Live View" (la pantalla trasera), hagas zoom digital al máximo sobre Marte y muevas el anillo de enfoque manualmente hasta que el punto de luz sea lo más pequeño y definido posible.

En cuanto a la exposición, mantené el ISO lo más bajo que puedas (entre 100 y 400) para evitar el ruido, y jugá con la velocidad de obturación. Al ser un objeto muy brillante durante la oposición, no vas a necesitar exposiciones de muchos segundos; de hecho, si te excedés, el movimiento de rotación de la Tierra hará que el planeta salga movido.