Alerta Millenials: WhatsApp prueba una histórica función de Messenger

Desde hace años, los usuarios piden formas más contundentes para que sus mensajes en grupos no queden invisibilizados. Ahora, la plataforma de Meta parece responder implementando una mención global: basta con anteponer @everyone al mensaje para que este llegue con alerta a todos los miembros del grupo, sin importar su estado de silencio.

Este tipo de funciones ya existen en plataformas como Slack o Discord para destacar anuncios urgentes. La diferencia aquí es que, en WhatsApp, podría tener un efecto más disruptivo: incluso quienes tengan el grupo silenciado recibirán la alerta.

Actualmente, la función está en prueba en la versión beta para Android, y en inglés, aunque se espera que llegue traducida a otros idiomas más adelante.

¿Cómo funcionará @everyone?

Al escribir @everyone seguido del mensaje, todos los miembros del grupo recibirán una notificación especial.

La mención obliga a entregar visibilidad, incluso si algunos contactos tienen el grupo silenciado.

En esta fase inicial, no está claro si quien envía el mensaje debe ser administrador, o si la función podrá restringirse por parte de los usuarios.

Esta implementación busca que los anuncios importantes o avisos urgentes no pasen desapercibidos, especialmente en grupos amplios.

Ventajas, riesgos y recomendaciones

Ventajas

Ideal para mensajes urgentes: avisos de último momento, cambios fuertes o recordatorios.

Evita la dispersión: todos los integrantes reciben el mensaje de forma destacada.

Riesgos

Puede convertirse en molestia si se usa frecuentemente o en chats informales.

Saturación de notificaciones para usuarios que prefieren silencio en ciertos grupos.

Falta de control: si cualquiera puede usar @everyone, puede abusarse de la herramienta.

Para moderar su uso, WhatsApp podría limitarlo a administradores o permitir que cada usuario lo desactive. Con @everyone, WhatsApp adapta una vieja idea de Messenger a la era de los grupos masivos. Ahora resta saber cuándo estará disponible para todos y cómo se moderará su uso para que sirva como herramienta útil, y no como molestia constante.