Cómo eliminar "archivos basura" en WhatsApp en 6 pasos

Todos los archivos que recibimos terminan ocupando la memoria y hay que liberarla.

WhatsApp es una de las apps que más espacio ocupa en el celular. Con el tiempo, los archivos que recibimos —fotos, videos, memes o audios— se acumulan y terminan consumiendo tanto la memoria interna como el almacenamiento en la nube de Google, donde se guarda la copia de seguridad. Si no hacés una limpieza periódica, podés encontrarte con la app más lenta y con tu cuenta de Google sin espacio disponible.

La buena noticia es que hay varias maneras de borrar los archivos basura de WhatsApp sin afectar tus chats importantes. Desde vaciar la caché hasta eliminar videos reenviados mil veces, la propia app ofrece herramientas para recuperar memoria de forma rápida y segura. Así, no solo vas a liberar almacenamiento, sino que también vas a lograr que la copia de seguridad pese menos.

Qué se considera "archivo basura" en Whatsapp

Lo que es innecesario depende de cada usuario, pero hay patrones claros: fotos y videos repetidos, memes reenviados, audios que ya no escuchás, contenido de canales que seguís por curiosidad o chats que ya no te interesan. Todo eso va sumando y ocupa espacio que podrías usar para cosas más útiles.

Un método rápido es vaciar la caché de WhatsApp desde los ajustes del celular. Esto no borra tus conversaciones, pero sí libera espacio extra. Otra opción es ir al Administrador de almacenamiento de la app: allí podés eliminar archivos de canales, fotos y videos de gran tamaño; o también podés borrar chats completos que ya no usás. Si no querés perderlos, siempre existe la opción de archivarlos. En cambio, si buscás una limpieza más profunda, podés usar Google Files u otro explorador para revisar manualmente cada carpeta de WhatsApp y eliminar lo que ya no necesites.

Paso a paso, cómo liberar espacio en Whatsapp

Borrar la caché de WhatsApp

Abrí Ajustes en tu celular. Entrá en Aplicaciones y buscá WhatsApp. Tocá en Almacenamiento. Seleccioná Borrar caché.

Eliminar archivos de canales

Abrí WhatsApp y tocá en ⋮ Menú. Entrá en Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Seleccioná Canales. Elegí el canal que quieras limpiar. Marcá las fotos o videos y tocá el ícono de la papelera.

Podés elegir manualmente cada archivo que quieras eliminar.

Borrar memes y archivos reenviados muchas veces

En WhatsApp, tocá ⋮ Menú. Entrá en Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Seleccioná Reenviados muchas veces. Marcá los elementos que quieras borrar y tocá la papelera.

Eliminar fotos y videos que más ocupan

Desde el Administrador de almacenamiento de WhatsApp, elegí De más de 5 MB. Revisá los archivos pesados. Seleccioná los que quieras borrar y confirmá en la papelera.

Vaciar o borrar chats completos

Abrí el chat que quieras eliminar. Tocá en ⋮ Menú. Seleccioná Más > Vaciar chat. Confirmá la acción.

Limpieza avanzada con un gestor de archivos (Google Files)