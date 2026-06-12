El truco que pocos conocen para usar la red Starlink sin pagar un peso mientras volás a ver a la Selección

Un consorcio europeo como International Airlines Group, que engloba firmas de alto tráfico como Iberia, British Airways, Vueling y LEVEL, inició a comienzos de 2026 una fase de instalación masiva orientada a equipar más de 500 aviones con este sistema, mientras que compañías como Air France o United Airlines también lo tienen disponible en rutas seleccionadas. Para quienes viajan a los Estados Unidos —sede del grueso de los partidos—, las opciones con Starlink gratuito son varias.

Las aerolíneas que dan Starlink gratis desde Argentina

Air France es la opción más directa para quienes viajan vía París. La aerolínea tiene acuerdo con Starlink para brindar internet gratuito en vuelos de larga distancia, incluyendo la ruta Buenos Aires-París que supera las 12 horas. El servicio está disponible en todas las cabinas.

United Airlines tiene Starlink desplegado de forma ambiciosa en sus rutas hacia los Estados Unidos, el país sede de la mayor parte de los partidos del torneo. United Airlines está implementando WiFi satelital Starlink gratuito en toda su flota, lo que promete velocidades más rápidas y conexiones más fiables que los sistemas anteriores.

American Airlines sumó WiFi gratuito para todos sus miembros del programa AAdvantage desde enero de 2026. Para quienes ya tienen millas acumuladas, es una razón más para elegir esta aerolínea en los vuelos hacia las ciudades sede norteamericanas.

El paso a paso para conectarse a bordo

El procedimiento es el mismo en todas las aerolíneas. Los pasajeros deben configurar sus celulares, tablets o computadoras en modo avión antes del despegue, activando posteriormente de forma exclusiva el receptor WiFi una vez autorizada la navegación por la tripulación. El siguiente paso consiste en seleccionar la red inalámbrica oficial de la aerolínea, que redireccionará automáticamente al usuario hacia un portal de bienvenida en el navegador. Dependiendo de los protocolos de la aerolínea, el sistema solicitará validación mediante una cuenta de usuario existente o permitirá el ingreso inmediato. Todo el proceso toma menos de un minuto.

Qué velocidades podés esperar realmente

La diferencia con el WiFi de vuelo de generaciones anteriores es enorme. La red satelital de Starlink permite navegar entre 135 y 310 Mbps en vuelo, con picos de hasta 450 Mbps y latencias inferiores a 99 milisegundos, acercando la experiencia a la de estar en casa, con conexión fluida y sin interrupciones.

Con esas velocidades, podés ver los otros partidos del día en YouTube mientras volás, hacer videollamadas con calidad HD o transmitir en vivo desde el avión. Para el contexto del Mundial: si Argentina juega a las 18 h de Argentina y vos estás en un vuelo de 10 horas hacia Miami, el partido puede verse sin problemas en streaming desde el asiento.

Un detalle importante: verificá antes de embarcar

No todos los aviones de cada aerolínea tienen Starlink instalado. El despliegue es progresivo y el porcentaje de la flota equipada varía. Para asegurarte antes de viajar, entrá al sitio web de la aerolínea y buscá la información de conectividad para tu vuelo específico, o contactá al servicio al cliente. Muchas aerolíneas ya lo indican en el detalle del vuelo al momento de la reserva.