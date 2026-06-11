Chau discusiones: la nueva función del iPhone para dividir la cuenta del restaurante en segundos y sin errores

Fuente: Actualidad iPhone.

Apple incorpora en iOS 27 una función para dividir cuentas con Apple Cash e Inteligencia Visual que integrará de forma nativa en el sistema operativo la posibilidad de gestionar pagos grupales, algo que hoy requiere apps de terceros como Splitwise o Tab. La noticia impactó directamente en Wall Street: las acciones de PayPal —propietaria de Venmo— y de Block —dueña de Cash App— recortaron ganancias el mismo día del anuncio.

Cómo funciona paso a paso

La mecánica es tan simple como apuntar la cámara al ticket. Con la nueva función, podrás apuntar la cámara de tu iPhone a un recibo. Luego, el modo Siri en la aplicación de la cámara hará que cada artículo sea seleccionable, lo que te permitirá llevar un registro de quién pidió qué y enviar solicitudes de pago a través de Apple Cash según lo que realmente ordenó cada persona.

El sistema se encarga de lo más tedioso. La herramienta puede calcular la parte que le corresponde a cada persona de una cuenta, incluyendo el precio de los artículos, los impuestos y la propina. Esto elimina gran parte del trabajo manual que implica dividir cuentas entre varias personas.

Y no se limita al restaurante. Su versatilidad permitirá aplicarla a dividir el costo de la compra semanal entre compañeros de piso, repartir los gastos de un viaje en grupo o gestionar el pago de una cuenta de servicios entre varias personas.

Cómo se integra con el resto del ecosistema Apple

La función vive en Apple Wallet y trabaja en conjunto con otras apps. La opción funcionará desde Apple Wallet y se conectará con Apple Cash para gestionar las solicitudes de dinero a los contactos respectivos. El proceso será compatible con el Apple Watch, lo que garantiza un flujo ágil sin requerir herramientas de terceros.

Cuándo llega y la limitación para Argentina

La función viene con iOS 27, que se lanza en septiembre de 2026. Todavía no está disponible: el WWDC 2026 la presentó como una de las novedades más esperadas de la actualización de otoño.

Para Argentina hay una limitación concreta. Para utilizar la opción de dividir cuentas, es necesario tener activado Apple Cash en la región donde esté disponible. Apple Cash por ahora opera principalmente en los Estados Unidos. En Argentina, la función de reconocimiento del ticket y asignación de ítems podría funcionar, pero el envío automático de solicitudes de pago dependerá de cuándo Apple extienda Apple Cash a la región o de si integra otras opciones de pago locales. Al lanzarse iOS 27, se sabrá qué partes del flujo estarán disponibles fuera de EE. UU.