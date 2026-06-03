Llegó el "AirDrop" a los celulares Xiaomi: cómo activar la función secreta para pasar fotos sin cables

Fuente: Hipertextual.

El anuncio lo hizo la cuenta oficial de HyperOS de Xiaomi en X el 2 de junio de 2026. Según el anuncio, la compatibilidad con AirDrop ya está disponible a través de Quick Share, lo que permite a los usuarios enviar fotos y archivos desde dispositivos Xiaomi directamente a dispositivos Apple de forma más fluida. El despliegue parece ser limitado en la primera etapa, con el Xiaomi 17T Pro como el dispositivo destacado.

Cómo funciona la compatibilidad con AirDrop

La integración no usa una app separada: va directo al sistema operativo. Xiaomi se ha unido a la lista de marcas de Android que soportan AirDrop sobre Quick Share. Ahora, los usuarios de determinados teléfonos Xiaomi podrán compartir archivos con usuarios de iPhone utilizando la herramienta Quick Share de Android. El funcionamiento es idéntico al AirDrop entre iPhones: los dispositivos se detectan automáticamente sin necesidad de emparejamiento previo, y la transferencia ocurre por WiFi directo sin pasar por internet.

Cómo activarlo en tu Xiaomi

El proceso es el mismo que para cualquier transferencia con Quick Share.

Deslizá el panel de ajustes rápidos desde la parte superior de la pantalla. Activá Quick Share (o buscalo en Ajustes → Conexiones). Configurá la visibilidad: elegí "Tus contactos" o "Todos" para que los iPhone cercanos puedan encontrarte. Desde la galería o cualquier app, tocá Compartir → Quick Share y seleccioná el iPhone de destino.

En el iPhone, el destinatario recibirá la solicitud de transferencia exactamente igual que con AirDrop nativo.

Qué modelos son compatibles

Por ahora, el despliegue es selectivo. Xiaomi no confirmó si esta función está disponible en todos los dispositivos HyperOS 3 o solo en algunos modelos específicos. El Xiaomi 17T Pro es el primero confirmado, pero se espera que la actualización llegue progresivamente a otros modelos con HyperOS 3 durante las próximas semanas.

La alternativa que ya funciona en todos los Xiaomi: ShareMe

Si tu modelo todavía no tiene la compatibilidad con AirDrop, hay una solución que lleva años funcionando. ShareMe no solo es compatible con móviles Xiaomi, sino que funciona en prácticamente cualquier Android con Android 4.4 o superior. La app crea su propio punto de acceso temporal y permite transferir fotos, videos, música, documentos y apps a alta velocidad sin necesidad de internet. La limitación es que no funciona con iPhone: para cruzar al ecosistema Apple necesitás Quick Share con la nueva compatibilidad.