Spotify comienza a explorar el ADN de tus canciones favoritas

Spotify lleva años sumando capas de información alrededor de la música: letras, contexto de álbumes, créditos básicos. SongDNA es el paso más ambicioso en esa dirección: convierte cada canción en un punto de partida para explorar toda la red creativa que hay detrás. Está disponible desde la vista "Reproduciendo ahora" y su despliegue completo está previsto para abril.

Qué muestra exactamente

SongDNA amplía notablemente la información ofrecida por la función "Acerca de la canción". Ahora los usuarios pueden descubrir no solo al cantante o compositor, sino también productores, ingenieros, mezcladores y otros colaboradores que participaron en la realización del tema. Además, la herramienta permite ver qué otros proyectos han compartido estos profesionales, así como identificar si la canción contiene samples, interpolaciones o si ha sido versionada por otros artistas.

Un ejemplo concreto: al escuchar un tema de BTS, la función permite identificar la participación de Ryan Tedder, conocido por ser el líder de OneRepublic y responsable de éxitos como Halo de Beyoncé. SongDNA expone así la compleja red de talento que interviene en la industria musical.

La función es interactiva

Cada elemento que aparece dentro de SongDNA funciona como un punto de partida para seguir explorando. Al tocar el nombre de un productor o compositor, el usuario puede descubrir otros artistas con los que ha trabajado. A partir de ahí, se pueden seguir esas conexiones para recorrer un mapa creativo que une canciones, artistas y estilos musicales.

De dónde viene la información y cómo acceder

El sistema integra datos de la base colaborativa WhoSampled, adquirida por Spotify en 2023, lo que permite ofrecer información detallada y verificable sobre las conexiones musicales.

Los usuarios Premium deben abrir cualquier canción en la app móvil y desplazarse dentro de la vista "Reproduciendo ahora" hasta encontrar la sección SongDNA. Por ahora está disponible en beta, lo que significa que no todos los usuarios Premium la verán de inmediato. El despliegue general está previsto para abril de 2026.