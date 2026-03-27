Chau videos con IA: OpenAI abandona Sora

El anuncio incluye además el fin del acuerdo millonario con Disney.

OpenAI confirmó el cierre de Sora, su aplicación de generación de video con IA, en una decisión que marca un giro fuerte en su estrategia. El anuncio incluye además el fin del acuerdo millonario con Disney, que permitía usar más de 200 personajes en los contenidos creados dentro de la plataforma.

La medida refleja un cambio de prioridades: la compañía dejará de apostar por experiencias sociales y creativas para enfocarse en herramientas de productividad, programación y automatización. Este movimiento también anticipa el retiro progresivo de la API de Sora y de funciones de video dentro de ChatGPT, aunque todavía sin fechas confirmadas.

Qué era Sora y por qué fue clave

Presentada en febrero de 2024, Sora se posicionó como uno de los avances más llamativos en IA generativa. Permitía crear videos realistas a partir de texto e incluso extender clips existentes, algo que rápidamente captó la atención de usuarios y empresas.

Con el tiempo, evolucionó hacia una app con perfil social, donde los usuarios podían generar y compartir contenido, en una dinámica similar a TikTok. Su diferencial estaba en la calidad visual y en la facilidad para producir videos complejos sin conocimientos técnicos.

Sin embargo, su impacto también generó polémica. El uso potencial para crear deepfakes, la proliferación de contenido sintético y los conflictos por derechos de autor encendieron alarmas en la industria, incluyendo reclamos de figuras públicas y organizaciones.

El anuncio incluye además el fin del acuerdo millonario con Disney.

Fin del acuerdo con Disney y tensiones por derechos

El cierre de Sora también pone punto final al acuerdo con Disney, valuado en mil millones de dólares. Desde la compañía de entretenimiento señalaron que respetan la decisión, aunque mantienen el interés en futuras colaboraciones con empresas de IA.

El contexto no es menor: Disney viene endureciendo su postura en defensa de la propiedad intelectual, como se vio en su reciente conflicto con Google por el uso de IA en la recreación de personajes mediante Gemini.

Un cambio de rumbo en la IA

La salida de Sora no es un caso aislado. OpenAI está reordenando su negocio para centrarse en soluciones más concretas para el ámbito profesional, como agentes inteligentes capaces de ejecutar tareas dentro del entorno del usuario.

En paralelo, competidores como Anthropic avanzan con propuestas orientadas a productividad y desarrollo de código, lo que confirma una tendencia clara en el sector.

El cierre de Sora simboliza el fin de una etapa más experimental dentro de la IA generativa. La industria entra ahora en una fase de consolidación, donde el foco ya no está solo en sorprender con nuevas capacidades, sino en ofrecer herramientas útiles, escalables y con impacto directo en el trabajo diario.