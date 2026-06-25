Cómo hacer para que la batería dure más viendo el Mundial: los trucos de Android que salvan tu pantalla

Fuente: Xataxa Móvil.

El celular durante el Mundial tiene un uso muy distinto al del día a día. No solo se usa para ver el partido, sino también para estar en el grupo de WhatsApp, chequear estadísticas, postear en redes y debatir cada jugada en tiempo real. Todo eso junto es un golpe enorme para la batería, y el resultado es conocido: el teléfono se apaga antes de los penales. La buena noticia es que hay ajustes sencillos que pueden reducir ese consumo de forma significativa.

1. Que la pantalla se apague más rápido entre jugadas

La pantalla es uno de los componentes que más energía consume en cualquier dispositivo Android. Si permanece encendida innecesariamente, la batería puede agotarse en pocas horas. Cada vez que dejás el teléfono sobre la mesa para mirar la tele, esa pantalla que sigue encendida es energía que se va sola. El ajuste se hace en Ajustes → Pantalla → Suspensión, y elegir el intervalo más corto puede ahorrar hasta un 20% de energía en uso intensivo.

2. Bajar el brillo al mínimo soportable

El brillo elevado exige un consumo extra de energía, sobre todo al visualizar imágenes en alta definición como las de los partidos. Bajar el nivel de brillo manualmente contribuye a reducir el gasto energético sin afectar la visualización, sobre todo en ambientes interiores o con poca luz. Activar el brillo automático también ayuda: el sistema adapta la pantalla según la luz del ambiente, evitando que el teléfono quede en máximo cuando no hace falta.

3. Cerrar las apps que corren en segundo plano

Instagram, TikTok, Twitter y las apps de mensajería se quedan activas aunque no las estés usando, consumiendo datos y batería mientras sincronizan notificaciones. Para identificar las aplicaciones que más consumen, se puede consultar el apartado de "Batería" en la configuración del dispositivo Android. Allí se muestran estadísticas de uso y la opción de restringir o forzar la detención de las más demandantes.

4. Desactivar sonidos y vibraciones del teclado, y activar el tema oscuro

El teclado suele emitir sonidos o vibraciones cada vez que se pulsa una tecla, lo que incrementa el consumo energético, sobre todo durante la redacción de mensajes o comentarios durante el partido. Desactivarlos desde Ajustes → Sonido es un cambio pequeño que suma. Activar el tema oscuro en el sistema y en las apps compatibles reduce el brillo general del panel, especialmente en pantallas OLED, donde los píxeles negros directamente se apagan.

5. Cargador original, celular fresco y batería adaptable

Utilizar siempre el cargador y adaptador incluidos por el fabricante garantiza una carga correcta y evita daños potenciales que pueden surgir con accesorios genéricos o de baja calidad. En la misma línea, el calor es el peor enemigo de la batería: evitá dejar el teléfono al sol o sobre superficies que acumulen temperatura mientras se carga. Por último, activar la función "Batería adaptable" desde Ajustes → Batería permite que el sistema aprenda tus hábitos de uso y gestione mejor los recursos a lo largo del día.