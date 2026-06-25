Nació en La Plata, creció en pocos años y arrasan en Europa: la banda argentina que no para de crecer

Peces Raros hará una nueva gira por Europa.

La banda argentina Peces Raros, liderada por los músicos Lucio Consolo y Marco Viera, sumará un nuevo hito a su agenda de internacionalización con una extensa gira por el continente europeo. El tour se dará a partir del próximo mes de julio y constará de doce presentaciones en vivo distribuidas en más de diez ciudades clave del Viejo Continente.

Para este recorrido, el dúo compartirá escenario con Thievery Corporation, el consagrado proyecto estadounidense de música electrónica y downtempo que cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la industria musical global. El itinerario conjunto contempla el desembarco de la propuesta en una diversidad de países con circuitos culturales heterogéneos, abarcando fechas programadas en el Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Hungría, Croacia, Rumania, Serbia y Turquía.

Esta serie de conciertos representa una plataforma para la banda platense, cuyo concepto estético busca amalgamar las estructuras y la lírica propias del rock con la arquitectura rítmica y el diseño sonoro de la música de club. La proyección en el exterior coincide con un período de consolidación dentro de la industria musical local.

En la edición 2026 de los Premios Gardel, Peces Raros se alzó con la estatuilla en la categoría de Mejor Álbum de Electrónica gracias a su Spotify Session, un registro de cinco canciones editado en diciembre de 2025 que contó con la dirección musical del ingeniero Gustavo Borner. Este galardón significó la segunda distinción consecutiva para el grupo en dicho rubro, respaldando el recibimiento de su producción reciente tanto por parte de la crítica especializada como del público. A la par de sus compromisos en vivo, la banda ha mantenido dinamismo en materia de lanzamientos discográficos.

Peces Raros.

En el mes de febrero, el dúo presentó el sencillo Circular, una colaboración de alcance internacional junto al DJ y productor británico Nick Warren. La pieza se caracteriza por un pulso industrial continuo apoyado en atmósferas inspiradas en las sonoridades de la década de 1980, logrando un punto de convergencia entre la escuela de la electrónica del Reino Unido y la identidad contemporánea de la escena argentina.

Quiénes son Peces Raros

Originaria de la ciudad de La Plata y comandada por Lucio Consolo y Marco Viera, esta propuesta artística se basa en la exploración del movimiento y el pulso bailable. Su fisonomía sonora entrelaza el uso de sintetizadores, guitarras eléctricas y texturas digitales mediante un formato de espectáculo diseñado en continuo, emulando la dinámica de un set electrónico que dialoga con los consumos de la era contemporánea.

A lo largo de su trayectoria, el proyecto ha editado cuatro trabajos discográficos de estudio: No Gracias (2014), Parte de un mal sueño (2016), Anestesia (2018) y Dogma (2021). Esta producción les permitió incorporarse a las grillas de festivales del circuito nacional como Rock en Baradero, La Nueva Generación, Buena Vibra, Festival Futurock y Harlem, además de presentarse en salas de diversas localidades argentinas, entre las que destacan Niceto Club en la Ciudad de Buenos Aires, el Teatro Ópera de La Plata y Club Paraguay en Córdoba.