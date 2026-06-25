Conmoción en Telefe: una de sus figuras denunció al canal

Una reconocida periodista reveló que una figura de Telefe inició acciones legales contra el canal y Kuarzo.

De acuerdo con la revelación de Laura Ubfal, Walter "Alfa" Santiago inició acciones legales contra Telefe, Kuarzo y la empresa encargada de la cobertura médica de los participantes de Gran Hermano.

Según informó la periodista, el origen del reclamo se remonta a cuando Alfa volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano 2022 y atravesó una situación de estrés que derivó en un cuadro de arritmia. A raíz de este suceso, el ex participante del reality decidió abandonar la casa de manera inmediata y fue trasladado rápidamente al Sanatorio Las Lomas para recibir atención médica.

A pesar de esta declaración, ninguno de los involucrados realizó declaraciones públicas sobre la demanda ni sobre el contenido de la carta documento enviada por el exintegrante de Gran Hermano.

El recorrido de Alfa en Gran Hermano 2022

El personaje del reality show más famoso, Walter Santiago (más conocido como Alfa), fue uno de los participantes más polémicos y memorables de Gran Hermano 2022. Destacó por su personalidad, sus anécdotas de vida y sus constantes cruces con sus compañeros. Sin embargo, en 2026, su expareja, Delfina, presentó una denuncia por hostigamiento y maltrato, lo que derivó en una citación judicial para que Alfa se presente a declarar. Asimismo, declaró públicamente en canales de streaming que realizó una denuncia formal por abusos sexuales no consensuados ocurridos durante la convivencia.

En este sentido, el personaje del reality sufrió varios episodios personales cuestionables. En 2026, se dio a conocer su desvinculación de la obra de teatro dirigida por Matías Alé por supuestos malos tratos y problemas de conducta en Mar del Plata. Además, se hizo pública una denuncia por un incidente de tránsito ocurrido el 25 de marzo de 2024 en Tigre, cuando una conductora lo acusó de chocarla, agredirla verbalmente, sacarle las llaves de su auto y darse a la fuga.

