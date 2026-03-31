Gmail cambia para siempre: cómo modificar tu cuenta de mail

Google ahora permite cambiar la dirección de correo en Gmail sin perder datos.

Google dio un paso clave para millones de usuarios: ahora permite cambiar la dirección de correo en Gmail sin perder datos, algo que durante años fue imposible. La función apunta directamente a quienes arrastran nombres poco profesionales o “vergonzosos” desde hace tiempo y quieren renovarse sin crear una cuenta nueva.

La novedad es simple pero potente: podés modificar el nombre de usuario (lo que va antes de @gmail.com) desde la configuración de tu cuenta, manteniendo intactos tus mails, archivos y accesos. Además, la dirección anterior no desaparece: queda como alias, por lo que vas a seguir recibiendo mensajes sin interrupciones.

Cómo cambiar tu dirección de Gmail paso a paso

El proceso es bastante directo y se puede hacer tanto desde el celular como desde una computadora:

Abrí Gmail y entrá en la configuración de tu cuenta.

Andá a la sección “Información personal” .

. Tocá en “Correo electrónico” .

. Seleccioná “Correo electrónico de la cuenta de Google” .

. Si aparece la opción, hacé clic en “Cambiar el correo electrónico” .

. Elegí un nuevo nombre de usuario disponible y confirmá.

En pocos pasos, tu nueva dirección quedará como principal, sin afectar tu historial.

Qué pasa con tus datos y tu cuenta

Uno de los puntos más importantes es que no se pierde absolutamente nada. Todos los correos, contactos y archivos siguen vinculados a la cuenta original. Incluso podés seguir recibiendo mensajes en la dirección vieja, lo que facilita la transición sin complicaciones.

Eso sí, hay algunas limitaciones a tener en cuenta:

Solo se puede hacer el cambio una vez cada 12 meses .

. Existe un máximo de cambios permitidos por cuenta.

Puede que tengas que actualizar tu mail en servicios donde lo uses para iniciar sesión.

La dirección anterior no desaparece, sino que queda como alias.

Una función esperada (pero con disponibilidad limitada)

Este cambio marca un antes y un después en la gestión de identidad digital dentro de Gmail, ya que antes la única opción era crear otra cuenta desde cero. Sin embargo, por ahora la función se está desplegando de forma gradual y no está disponible en todos los países.

En resumen, si alguna vez te arrepentiste de tu mail adolescente o querés algo más profesional, esta nueva herramienta de Google finalmente te da una salida sencilla y sin perder nada en el camino.