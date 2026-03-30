Epic Games regala Poppy Playtime: cómo descargarlo

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

El popular juego de terror Poppy Playtime se puede conseguir gratis por tiempo limitado en la Epic Games Store, una oportunidad ideal para quienes todavía no lo probaron. Este título indie se volvió viral gracias a su ambientación inquietante y sus personajes icónicos, como Huggy Wuggy, que rápidamente se ganaron un lugar en la cultura gamer.

Desarrollado por MOB Games, Poppy Playtime es un juego en primera persona que mezcla puzzles con terror psicológico. La historia te pone en la piel de un ex empleado que vuelve a una fábrica de juguetes abandonada, donde nada es lo que parece. Con mecánicas originales como el “GrabPack”, el jugador tiene que resolver acertijos mientras evita amenazas constantes.

De qué se trata Poppy Playtime

La propuesta de Poppy Playtime es simple pero efectiva: explorar un entorno oscuro, resolver acertijos y sobrevivir. A lo largo del juego, vas descubriendo qué pasó realmente en la fábrica, mientras interactuás con objetos y desbloqueás nuevas zonas.

Uno de los puntos fuertes es su narrativa ambiental, que no te cuenta todo directamente, sino que te obliga a prestar atención a los detalles. Además, el diseño sonoro y visual genera una tensión constante, ideal para los fanáticos del género.

Cómo descargar Poppy Playtime gratis en Epic Games

Si querés aprovechar esta promoción, el proceso es bastante sencillo. Solo necesitás una cuenta en la tienda de Epic:

Entrá a la página oficial de la Epic Games Store Iniciá sesión con tu cuenta (o creá una nueva) Buscá “Poppy Playtime” en el buscador Accedé a la página del juego Hacé clic en “Obtener” o “Comprar” (va a figurar como gratis) Confirmá la operación Descargalo desde tu biblioteca cuando quieras

La historia te pone en la piel de un ex empleado que vuelve a una fábrica de juguetes abandonada.

Una vez que lo agregás a tu cuenta, el juego queda para siempre en tu biblioteca, incluso después de que termine la promoción.

En resumen, Poppy Playtime es una gran opción si te gustan los juegos de terror con puzzles y una historia intrigante. Y si encima lo podés conseguir gratis, mejor todavía.