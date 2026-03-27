Epic Games: juegos gratis del 26 de marzo al 2 de abril 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Los usuarios de Epic Games ya pueden prepararse para una nueva tanda de juegos gratis en la Epic Games Store. Desde el 26 de marzo hasta el 2 de abril de 2026, la plataforma regalará dos títulos: Havendock y Hyper Echelon, que se podrán descargar sin costo y conservar para siempre en la biblioteca.

La propuesta combina dos estilos totalmente distintos: por un lado, un simulador relajante de construcción y supervivencia; por el otro, un shooter arcade frenético. Como es habitual, solo hay una semana para reclamarlos, por lo que conviene apurarse antes de que vuelvan a su precio original.

De qué se tratan los juegos gratis de esta semana

Hyper Echelon

Por el lado opuesto está Hyper Echelon, un shooter espacial que apuesta por la acción directa y sin vueltas. Acá controlás una nave y enfrentás oleadas de enemigos en combates rápidos, con una estética retro que recuerda a los clásicos arcade.

El gameplay se centra en reflejos, movimiento constante y mejoras progresivas. A medida que avanzás, podés desbloquear armas, potenciar tu nave y adaptarte a distintos tipos de enemigos, lo que mantiene la experiencia dinámica.

También incluye modos cooperativos, lo que suma un plus para jugar con amigos en la misma pantalla. Es un título ideal para partidas cortas pero intensas, donde cada error se paga caro y cada mejora se siente.

Havendock

Havendock es un simulador de construcción y supervivencia ambientado en el océano, donde empezás prácticamente desde cero con una pequeña plataforma flotante. A medida que avanzás, tenés que recolectar recursos, fabricar estructuras y expandir tu asentamiento para convertirlo en una comunidad autosuficiente.

El juego pone mucho foco en la gestión: no solo construís, sino que también administrás habitantes, automatizás tareas y optimizás la producción. Todo esto con un tono relajado y visualmente amigable, ideal para quienes buscan una experiencia “cozy” sin presión constante.

Además, el progreso está pensado para ser gradual y satisfactorio, desbloqueando nuevas tecnologías y mejoras que hacen crecer tu base. Esa mezcla entre estrategia y calma lo vuelve perfecto para sesiones largas sin estrés.

Havendock es un simulador de construcción y supervivencia ambientado en el océano.

Cómo descargar gratis los juegos en Epic Games Store

Para quedarte con Havendock y Hyper Echelon sin pagar, seguí estos pasos:

Crear una cuenta gratis en Epic Games (si todavía no tenés). Ingresar a la Epic Games Store desde el navegador o launcher. Buscar los juegos “Havendock” y “Hyper Echelon”. Hacer clic en “Obtener” en cada uno. Completar la compra (el precio aparecerá en $0). Listo: quedan guardados para siempre en tu biblioteca.

Un detalle clave: no hace falta descargarlos en el momento. Con solo reclamarlos dentro del plazo, ya son tuyos para siempre.