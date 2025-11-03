Las cinco claves para comprar seguro en el Cyber Monday.

En los días de Cyber Monday con descuentos masivos, miles de marcas lanzan ofertas exclusivas y se activan promociones bancarias. Pero esa misma intensidad convierte al evento en un terreno fértil para fraudes, incumplimientos y prácticas poco transparentes.

Es por eso que la entidad porteña insiste en que la mejor protección del consumidor es la información: saber cuáles son tus derechos, cómo comparar correctamente y qué pasos seguir antes, durante y después de la compra.

Las cinco claves para comprar seguro

Comparar antes de comprar: no te dejes llevar por el “descuento relámpago” sin revisar precios previos: comparar en distintas tiendas te ayuda a ver si la oferta es real o solo aparente. Navegación segura y reputación del vendedor: asegúrate de que el sitio tenga el candado (https://) y que el vendedor tenga reseñas o reputación verificada. Entrar a links de correos o mensajes sin revisar puede exponer tus datos. Exigir comprobantes y garantías: cada operación debe dejar rastro: factura, ticket o comprobante digital. Esa documentación es esencial para reclamar si algo sale mal, como devoluciones, garantías o cargos indebidos. Ejercer el derecho al arrepentimiento: la ley establece que el consumidor puede cancelar la compra hasta 10 días después de recibir el producto, sin motivo. El sitio debe permitirlo mediante un botón visible de “arrepentimiento” y sin costos extra de flete. Reclamar ante fallas, cobros o incumplimientos: guardá toda la comunicación con el vendedor, capturas de pantalla de promociones, plazos de entrega acordados y condiciones. Si el comercio no responde, podés denunciar ante Defensa al Consumidor.

Recomendaciones extra para evitar fraudes específicos

Verificá stock real antes de pagar: muchas veces un descuento aparece pero el producto no está realmente disponible.

Leé la letra chica de promociones, cuotas o envíos para ver si hay recargos ocultos.

Acordá plazos de entrega con el comercio y conservá el compromiso, ya que en eventos de alta demanda suelen surgir demoras.

Nunca compartas datos personales fuera de la plataforma oficial del comercio; desconfiá de mensajes que te llevan a links o páginas externas.

El Cyber Monday puede ser la ocasión para obtener grandes ofertas en tecnología, ropa o servicios, pero solo si comprás con cuidado, con tus derechos a mano y con una actitud crítica frente a lo que parece “súper barato”. Comparar, verificar, conservar comprobantes y actuar sobre tus derechos te convierten en un consumidor protegido y responsable.