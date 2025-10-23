Cyber Monday 2025: 3 consejos para aprovechar descuentos en celulares

Del 3 al 5 de noviembre habrá descuentos de hasta 30% y hasta 18 cuotas sin interés.

Del 3 al 5 de noviembre, llega una nueva edición del CyberMonday 2025, una de las fechas más esperadas por los consumidores argentinos que buscan descuentos en tecnología. Este evento de compras online, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), promete importantes rebajas en celulares y productos electrónicos, con descuentos que podrían alcanzar entre 20% y 30%, además de financiaciones en hasta 18 cuotas sin interés.

Sin embargo, muchos compradores se preguntan si conviene esperar al CyberMonday o aprovechar las ofertas previas de octubre, especialmente quienes buscan celulares económicos dentro del rango de $150.000 a $350.000.

Ventajas y riesgos de esperar al CyberMonday

El CyberMonday suele ofrecer descuentos exclusivos y promociones combinadas con bancos, lo que puede traducirse en precios realmente competitivos. En ediciones anteriores, Mercado Libre y Frávega lanzaron celulares con rebajas del 20% al 28%, permitiendo acceder a modelos populares como el Samsung Galaxy A15 o el Xiaomi Redmi A3 por debajo de los $200.000.

Además, las operadoras móviles (Movistar, Claro y Personal) suelen sumarse con ofertas especiales que incluyen equipos con planes bonificados o beneficios extra, lo que amplía las posibilidades de ahorro.

Sin embargo, no todo son ventajas: algunas tiendas aplican aumentos previos de precios para simular descuentos mayores durante el evento. También es común que los modelos más buscados se agoten rápido, lo que obliga a elegir alternativas más caras o de menor calidad. Por eso, conviene monitorear precios desde octubre y comparar en distintas plataformas para detectar subas artificiales o promociones anticipadas.

Qué esperar del CyberMonday 2025

Este año, las principales participantes serán Mercado Libre, Frávega, Naldo y TiendaMía, junto con las operadoras telefónicas, que competirán con estrategias como ofertas flash, descuentos por medios de pago específicos y planes de financiación.

Entre las promociones típicas se destacan:

Descuentos directos de 15% a 30% .

Financiaciones en 6, 12 o 18 cuotas sin interés .

Regalos o accesorios incluidos (fundas, cargadores, tarjetas de memoria).

Descuentos bancarios adicionales con tarjetas Visa, MasterCard o Naranja X.

En definitiva, esperar al CyberMonday 2025 puede valer la pena si se buscan celulares económicos y se está dispuesto a actuar rápido. Pero quienes encuentren buenas ofertas antes de noviembre, con financiación y precios razonables, también pueden adelantarse sin perder beneficios. La clave está en informarse, comparar y aprovechar el momento justo: el CyberMonday sigue siendo una gran oportunidad, pero no siempre la única.