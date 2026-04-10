Furor por la investigación que revela quién sería el creador de Bitcoin

Un informe reciente asegura haber encontrado al posible responsable detrás del seudónimo Satoshi Nakamoto.

Una nueva investigación volvió a sacudir uno de los mayores misterios del mundo tecnológico: la identidad de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. Un informe reciente asegura haber encontrado al posible responsable detrás del seudónimo, señalando al criptógrafo británico Adam Back como el principal candidato. Sin embargo, lejos de cerrar el caso, la polémica crece.

El estudio, impulsado por periodistas de The New York Times, utilizó herramientas de inteligencia artificial para analizar miles de textos, correos y publicaciones históricas. El resultado: fuertes similitudes lingüísticas y técnicas entre Back y Nakamoto. Aún así, el propio señalado salió rápidamente a desmentirlo y aseguró que no es el creador de la criptomoneda.

Por qué apuntan a Adam Back como Satoshi Nakamoto

El nombre de Adam Back no aparece de la nada. Se trata de una figura clave en la historia de la criptografía y el movimiento cypherpunk. En los años 90 desarrolló Hashcash, un sistema que introdujo el concepto de “prueba de trabajo”, base fundamental del funcionamiento de Bitcoin y citado directamente en su whitepaper original.

Además, la investigación destaca varios indicios: coincidencias en el estilo de escritura, similitudes técnicas y hasta patrones de actividad online. Incluso se menciona que Back redujo su presencia pública en foros justo cuando Nakamoto apareció, y volvió a ganar protagonismo tras su desaparición.

La respuesta del principal sospechoso

Pese a las teorías, Back fue contundente: negó ser Satoshi Nakamoto y calificó las pruebas como circunstanciales. Según explicó, las coincidencias se deben a que muchos expertos de la época compartían el mismo lenguaje técnico y visión sobre las criptomonedas.

No es la primera vez que su nombre aparece en este debate. Desde hace años, distintos investigadores lo señalan como posible creador de Bitcoin, aunque nunca se encontró evidencia definitiva.

Adam Back desmintió ser el creador de Bitcoin.

Un misterio que sigue sin resolverse

A más de 15 años del nacimiento de Bitcoin, la identidad de su creador sigue siendo una incógnita. Algunos expertos incluso sostienen que “Satoshi Nakamoto” podría ser un grupo de personas y no un individuo.

Mientras tanto, hay un dato clave que podría resolver todo: el acceso a las billeteras originales de Bitcoin, que contienen millones en criptomonedas y nunca fueron movidas. Sin esa prueba concreta, cualquier teoría seguirá siendo especulación.

En definitiva, aunque la investigación aporta nuevos indicios, el misterio sigue abierto. Y en el mundo cripto, muchos ya consideran que la identidad de Satoshi es menos importante que el impacto global que generó Bitcoin.