Una investigación del The New York Times reveló la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin

Bitcoin fue lanzada en 2009 (Foto: Pexels).

Uno de los grandes enigmas de internet de las últimas dos décadas fue la identidad de Satoshi Nakamoto, el nombre detrás de la creación de Bitcoin, la primera criptomoneda del mundo basada en la tecnología blockchain. Pese a las decenas de hipótesis y varias pistas falsas, ninguna fue suficiente para dar con el verdadero creador de Bitcoin.

Después de 17 años, una investigación publicada en el New York Times, reactivó el debate al asegurar que el candidato más probable de haber creado la primera criptomoneda sería Adam Back, un criptógrafo británico, referente histórico del movimiento cypherpunk y una de las figuras más influyentes en el ecosistema cripto.

Según la nota de los periodistas John Carreyrou y Dylan Freedman, el artículo no presenta una prueba definitiva. El propio medio señaló que solo Satoshi puede demostrar quién es. Sin embargo, el trabajo reúne una gran cantidad de indicios técnicos, históricos, ideológicos y lingüísticos que, según sus autores, apuntan a una misma persona.

Quién es el verdadero creador de Bitcoin

Los periodistas recorrieron un camino a partir de miles de mensajes viejos de internet, correos revelados en un juicio, archivos de listas cypherpunk (un grupo de los 90 que quería empujar la criptografía) y análisis comparativos del lenguaje.

Uno de los señalados es Back, quien desde hace años se encuentra metido en discusiones sobre dinero digital, privacidad y criptografía. La historia comenzó cuando Carreyrou vio el documental Money Electric: The Bitcoin Mystery (HBO) y se quedó con una escena en la que el británico reaccionó con incomodidad al nombrarlo como el posible creador de Bitcoin.

Otro de los materiales que se tomaron en cuenta fueron los correos en Satoshi y Martti Malmi, uno de los primeros colaboradores del proyecto Bitcoin, durante el juicio civil en Londres contra Craig Wright, quien afirmaba ser el creador de la criptomoneda.

Las pruebas

La investigación partió de dos hipótesis iniciales: la primera es que Satoshi sería británico y la segunda que formaba parte del universo cypherpunk. Entre las razones que menciona el artículo para creer esto están:

en el primer bloque de Bitcoin, Satoshi dejó incrustada una frase tomada de la edición británica del diario The Times of London sobre el rescate bancario de 2009.

sobre el rescate bancario de 2009. Sus textos mezclaban ortografía y giros británicos con expresiones estadounidenses.

Publicó el white paper de Bitcoin en la lista de correo Cryptography, un espacio muy ligado al mundo cypherpunk.

Estos indicios achicaban el universo de posibles creadores, así que Back encajaba con ese perfil: británico, activo dentro de los cypherpunks y muy vinculado a debates históricos sobre dinero electrónico, privacidad y sistemas distribuidos.

Otras de las pistas incluyó durante meses el corpus textual de Satoshi, en el cual notaron palabras, expresiones y giros que resultaban distintivos. Entre los términos aparecían frases como “human friendly”, “on principle”, “abandonware”, “hand tuned”, “partial pre-image”, “burning the money” o “a menace to the network”.

De todos los sospechosos, Back fue el que más coincidencias acumuló. Aunque no se trata de una prueba concluyente, es un patrón que comenzó a repetirse con frecuencia. También se sumó otra observación: Back tenía varias características que coincidían casi de manual con el perfil de Satoshi.

El sospechoso principal: quién es Adam Back

En 1997 inventó Hashcash, un sistema pensado para combatir el spam con una lógica de prueba de trabajo computacional. Este concepto sería después una pieza central del funcionamiento de Bitcoin y Satoshi lo había citado de manera explícita en el white paper.

Además, su formación calza con la arquitectura técnica de Bitcoin. El posible creador se apasionó tempranamente por la criptografía, trabajó con PGP, estudió sistemas distribuidos y programaba en C++, el mismo lenguaje en el que Satoshi escribió la primera versión del software de Bitcoin.

Uno de los hallazgos más reveladores en la investigación fue, según Times, haber encontrado -en viejas listas de correos de la década de 1990- algo parecido a un borrador conceptual de Bitcoin en mensajes redactados por Back entre 1997 y 1999.

Allí describía casi todos los elementos centrales que después aparecerían en la primera criptomoneda. También había propuesto que la emisión de monedas requeriría más esfuerzo computacional a medida que avanzara el tiempo, un concepto similar al minado de Bitcoin.

También planteó la necesidad de contar con un registro público e inmutable de las transacciones, un antecedente conceptual muy claro de la blockchain. Este sería uno de los puntos más fuertes del caso: ack no solo tenía el perfil técnico para ser Satoshi. También había pensado, años antes, casi todos los ladrillos con los que después se construyó Bitcoin.

Análisis de escritura y lenguaje

La nota también cita estudios de estilo. El Times recurrió a un análisis de stylometry, una técnica que compara patrones de lenguaje entre distintos autores. En esta prueba, Back quedó entre los nombres más cercanos al white paper de Bitcoin, pese a que los resultados no fueron concluyentes.

Durante el análisis, los detalles que más llamaron la atención son errores repetidos, usos poco frecuentes de guiones, alternancia entre formas británicas y estadounidenses y términos técnicos raros.

De todas maneras, los detalles técnicos que más pesaron en la investigación del Times fueron: