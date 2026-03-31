Reddit podría obligar a los usuarios a confirmar que son humanos y generó preocupación

El objetivo es garantizar que detrás de cada publicación, comentario o voto haya una persona real.

Reddit analiza implementar un sistema de verificación para confirmar que sus usuarios son humanos, una medida que apunta directamente a frenar la proliferación de bots y contenido automatizado. La iniciativa, impulsada por su CEO Steve Huffman, contempla desde opciones simples como Face ID o Touch ID hasta métodos más avanzados como identificación oficial o herramientas biométricas.

El objetivo es claro: garantizar que detrás de cada publicación, comentario o voto haya una persona real. Sin embargo, la empresa asegura que esta verificación no será obligatoria para todos, sino que se aplicará únicamente en cuentas sospechosas de comportamiento automatizado.

Reddit quiere frenar el avance de los bots

La decisión llega en un contexto donde los bots y la inteligencia artificial vienen ganando terreno en redes sociales, generando spam y afectando la calidad de las conversaciones. Reddit busca diferenciar de forma más clara entre usuarios reales y cuentas automatizadas, incluso etiquetando a estas últimas para mayor transparencia.

Además, las cuentas que no logren demostrar que son humanas podrían enfrentar restricciones dentro de la plataforma. Aún así, la compañía insiste en que estos casos serán poco frecuentes y que la mayoría de los usuarios no se verá afectada.

Reddit busca diferenciar de forma más clara entre usuarios reales y cuentas automatizadas.

Polémica entre los usuarios

La propuesta no cayó nada bien en la comunidad. Reddit es históricamente uno de los espacios más ligados al anonimato y la pseudonimidad en internet, por lo que la idea de usar datos biométricos o verificaciones de identidad generó rechazo inmediato.

Usuarios y referentes de la plataforma, como el cofundador Alexis Ohanian, manifestaron su escepticismo frente a una medida que podría cambiar la esencia del sitio. En redes y foros, las reacciones fueron desde el sarcasmo hasta la preocupación por la privacidad y la pérdida de libertad de expresión.

En este escenario, Reddit intenta encontrar un equilibrio complejo: combatir el avance de los bots sin romper con el anonimato que definió a la plataforma durante años. El debate ya está abierto y pone sobre la mesa una pregunta clave para el futuro digital: cómo demostrar que somos humanos sin resignar nuestra privacidad.