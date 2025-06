A un empleado le quitaron el teletrabajo, pero se le ocurrió una brillante estrategia para defender sus derechos laborales.

Un empleado se volvió viral en las redes sociales al contar la ocurrente decisión que tomó contra su jefe tras una situación injusta que vivió. El hombre contó su historia en Reddit, uno de los foros más grandes de todo el mundo, e inmediatamente se volvió viral por su ingenio y su audacia para defender sus derechos dentro de la empresa. Lo que empezó como una decisión de la empresa de quitarles el beneficio del teletrabajo a sus empleados de un día para el otro, terminó de la manera más insólita.

El protagonista de la historia, que trabaja en el área de sistemas, contó que la empresa lo obligó a dejar su trabajo remoto y volver a la presencialidad. Luego de recibir un mensaje de su jefe a altas horas de la noche, por fuera de su horario laboral, el empleado decidió aplicar la política de la empresa al pie de la letra. Sin avisar nada, eliminó de su celular todas las aplicaciones del trabajo, el correo electrónico y Microsoft Teams, para establecer límites con su jefe y evitar que lo vuelva a llamar fuera de horarios de trabajo.

“Mi jefe intentó llamarme para algo urgente anoche y no pudo contactar conmigo, así que hoy me ha preguntado el porqué y le he explicado lo mismo que él me contó a mí. No puedo trabajar desde casa bajo ningún concepto”, contó el empleado. "Pese a que trabajo como informático y hago todo de forma remota, quieren que esté en la oficina. Así que borré Teams y mi correo del teléfono y ya no estoy disponible fuera del horario laboral”, sumó.

La historia se viralizó y muchos usuarios dieron su opinión sobre el tema. La gran mayoría lo felicitó y se quejó de que muchas empresas niegan la flexibilidad laboral, pero a la hora de contactar a sus empleados, lo hacen fuera del horario laboral sin ningún tipo de respeto o límite. Por otro lado, revivió el debate sobre el teletrabajo y sus beneficios para la salud física y mental de los empleados.

Estudios demuestran los beneficios del teletrabajo para la salud física y mental

De hecho, se realizaron varios estudios que demuestran los beneficios del teletrabajo. Uno de los más recientes fue realizado por la Universidad del Sur de Australia, tras un seguimiento de cuatro años a sus empleados. Así, quedó demostrado que el teletrabajo mejora de forma significativa la calidad de vida de sus empleados, ya que de esta manera no tienen que transportarse de sus hogares hasta la oficina, lo cual les proporciona 30 minutos extra de sueño por la noche.

Esto podría parecer muy poco, peso no lo es: según el estudio, esto se traduce en un mejor estado de ánimo y bienestar general. Además, se observó una mejora en los hábitos alimenticios (ya que al estar en casa, los empleados pueden acceder con mayor facilidad a comidas caseras que compradas) y más tiempo para dedicar al ocio, la familia, los amigos y el ejercicio físico. Con respecto a la productividad, se mantuvo e incluso mejoró gracias al teletrabajo.

Por otra parte, en Reino Unido se realizó una encuesta con 1.026 trabajadores. El modelo híbrido (parte presencial y parte desde casa) ofreció beneficios similares: mejor calidad de sueño, menos agotamiento, reducción del estrés y meriendas más saludables. El 75-78 % declaró sentirse menos estresado y agotado, mientras que el el 86 % valoró el tiempo ganado al no desplazarse a sus puestos de trabajo.