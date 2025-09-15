Impacto por el ranking de las fuentes más citadas por la Inteligencia artificial

Un informe especializado reveló dónde busca y chequea su información la Inteligencia artificial y hay asombro por los datos de los sitios más citados.

Los sistemas de Inteligencia Artificial más populares, como ChatGPT y Perplexity, no inventan sus respuestas: se nutren de grandes volúmenes de información que circulan en internet. Un análisis de Semrush, que revisó 150.000 menciones generadas por IA en junio de 2025, mostró un panorama claro: las plataformas más citadas concentran buena parte de las fuentes que alimentan a estos modelos.

Las 5 principales fuentes de la IA

Esto permite entender mejor cómo construyen sus respuestas los chatbots. Según el informe, Reddit lidera con un 40,1% de las referencias. Este foro global es un espacio donde los usuarios intercambian experiencias y opiniones, lo que lo convierte en una fuente clave para la IA. En segundo lugar, aparece Wikipedia con un 26,3%, reforzando su papel histórico como enciclopedia colaborativa.

También figuran dos gigantes tecnológicos: YouTube (23,5%) y Google.com (23,3%), plataformas que no solo concentran búsquedas, sino que ofrecen contenido visual y educativo de alta interacción. Además, sitios como Yelp (21%) y Facebook (20%) aportan datos sociales y reseñas que nutren las respuestas. Entre las sorpresas del ranking está Amazon (18,7%), cuya base de productos y comentarios se vuelve un recurso importante para la IA.

También se destaca Tripadvisor (12,5%), fuente de información turística y de experiencias de viajes. Redes sociales como Instagram (10,9%) y LinkedIn (5,9%) también forman parte del ecosistema, ofreciendo datos sobre tendencias y perfiles profesionales. Aunque con menor peso, portales históricos como Yahoo (4,4%) y Pinterest (4,2%) siguen siendo considerados por los modelos.

Este relevamiento confirma que los grandes modelos de lenguaje dependen de sitios con mucho tráfico, colaborativos y en constante actualización. Sin embargo, abre un debate sobre la calidad y veracidad de estas fuentes. Que Reddit sea la principal fuente implica que gran parte del conocimiento de la IA proviene de conversaciones entre usuarios, que no siempre están verificadas. Asimismo, reseñas en Amazon, Yelp o Tripadvisor aportan información útil, pero pueden contener sesgos o desinformación.