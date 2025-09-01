Si tenés este iPhone no podrás actualizar iOS 26: los modelos

Apple determinó que solo los equipos con chip A13 Bionic o superior podrán instalar iOS 26.

Hace algunos meses Apple anunció el lanzamiento del nuevo iOS 26 para el mes de septiembre. La nueva versión del sistema operativo para iPhone traerá un rediseño completo con la estética “Liquid Glass”, más fluidez en la interfaz, cambios visuales, mejoras en la app Teléfono y, sobre todo, la incorporación de funciones de inteligencia artificial que marcan el futuro de la marca. Sin embargo, varios modelos quedarán afuera de la actualización.

La compañía determinó que solo los equipos con chip A13 Bionic o superior podrán instalar iOS 26. Eso significa que desde el iPhone 11 en adelante el sistema corre sin problemas, pero los usuarios de iPhone XR, XS y XS Max no van a poder disfrutar de la novedad. Se trata de algo llamativo, ya que no son teléfonos tan viejos: muchos consumidores todavía los consideran vigentes, pero para Apple ya pasaron a la lista de los jubilados digitales.

Los iPhone que no tendrán acceso a iOS 26 son: iPhone XR, XS, XS Max, X, 8, 8 Plus, 7 y anteriores, además del iPhone SE de primera generación. Todos estos equipos seguirán funcionando como hasta ahora, pero sin nuevas versiones del sistema. Con suerte, recibirán actualizaciones de seguridad por un tiempo, aunque tarde o temprano también dejarán de llegar. Eso abre la puerta a problemas de compatibilidad con apps, vulnerabilidades y, en definitiva, a la necesidad de pensar en un recambio.

Del otro lado, la lista de compatibles arranca con el iPhone 11 y se extiende hasta los iPhone 16. Allí entran también el iPhone SE (2.ª y 3.ª generación), las gamas completas de iPhone 12, 13, 14 y 15. Cabe destacar que no todos disfrutarán de la misma experiencia: las funciones más potentes de Apple Intelligence —como traducción en vivo, Genmoji o resúmenes automáticos— quedan reservadas para los modelos con chip A17 Pro en adelante, es decir, iPhone 15 Pro, 15 Pro Max y la familia iPhone 16 Pro.

Los iPhone que no van a poder actualizar a iOS 26 son: