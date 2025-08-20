Qué pasa si me arrepiento de haber descargado iOS 26: cómo volver a iOS 18 en iPhone.

La pregunta sobre qué pasa si me arrepiento de haber descargado iOS 26 está creciendo entre los usuarios de iPhone que, tentados por las novedades de la beta, decidieron instalarla antes de tiempo. Apple presentó esta versión en la WWDC 2025 con grandes cambios, incluyendo la nueva estética Liquid Glass y funciones impulsadas por inteligencia artificial. Sin embargo, como ocurre en toda fase de prueba, la experiencia puede venir cargada de errores y fallas de estabilidad.

Frente a este panorama, muchos usuarios se preguntan si es posible regresar a la última versión estable del sistema, es decir, volver a iOS 18 en iPhone. A continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

¿Se puede volver a iOS 18 después de instalar iOS 26?

Sí, es posible regresar a iOS 18 luego de haber instalado la beta de iOS 26, aunque no se trata de un proceso automático. Apple permite reinstalar la versión estable del sistema operativo utilizando herramientas oficiales como Finder, iTunes o la app Dispositivos Apple en Windows.

iOS 26 se encuentra aún en fase beta, por lo que muchos usuarios prefieren el iOS 18.

Eso sí, es importante saber qué se conserva y qué se pierde al hacerlo. Los datos sincronizados con iCloud, como fotos, notas, contactos, recordatorios y mensajes de WhatsApp (si realizaste una copia de seguridad), no se eliminan. En cambio, sí se perderán configuraciones propias de iOS 26 y los elementos estéticos como widgets, íconos y las transparencias de Liquid Glass.

Cómo volver a iOS 18: paso a paso

Si ya decidiste dejar atrás la beta de iOS 26 y reinstalar iOS 18, hay una serie de métodos disponibles para lograrlo. A continuación te detallamos los pasos a seguir en cada caso.

Método sencillo desde Finder, iTunes o Dispositivos Apple

Conectá el iPhone al ordenador mediante cable. Abrí Finder (macOS Catalina o posterior), iTunes (macOS Mojave o anterior) o la app Dispositivos Apple en Windows. Seleccioná tu iPhone en la barra lateral. Hacé clic en Restaurar iPhone. Seguí las instrucciones en pantalla y no desconectes el celular hasta que termine el proceso.

Método avanzado con archivo IPSW

Si el método anterior da error, podés instalar iOS 18 manualmente descargando el archivo IPSW:

Entrá a la web ipsw.me desde tu computadora. Seleccioná tu modelo exacto de iPhone. Descargá la última versión estable de iOS 18.6. En tu iPhone, desactivá "Buscar mi iPhone" (Ajustes > tu nombre > Buscar). Conectá el iPhone al ordenador. Abrí Finder, iTunes o Dispositivos Apple. Presioná la tecla alt/option (en Mac) o shift (en Windows) y hacé clic en Restaurar iPhone. Seleccioná el archivo IPSW descargado y seguí el proceso de instalación.

Configuración final