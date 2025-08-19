Lista de celulares iPhones que pueden actualizar a iOS 26: qué pasa si no lo descargo.

La lista de celulares iPhones que pueden actualizar a iOS 26 ya fue confirmada por Apple tras la presentación de la nueva versión de su sistema operativo en la WWDC 2025. El evento, realizado en California, reveló que iOS 26 será una de las actualizaciones más ambiciosas en la historia de la compañía, no solo por integrar funciones de inteligencia artificial, sino también por renovar por completo la estética del sistema con un diseño denominado Liquid Glass.

Con el anuncio, los usuarios se preguntan, por un lado, cuáles son los modelos de iPhone compatibles con esta actualización, y por otro, qué ocurre si no se descarga. Apple ya publicó la lista oficial de dispositivos que podrán acceder a iOS 26 y también detalló qué limitaciones tendrán los usuarios que decidan no actualizar.

Lista de celulares iPhone que pueden actualizar a iOS 26

Apple confirmó que iOS 26 llegará en septiembre u octubre de 2025, coincidiendo con el lanzamiento de los nuevos iPhone 17. Antes de conocer el listado, es importante destacar que la actualización incluye novedades como herramientas de inteligencia artificial integradas, traducción en tiempo real en videollamadas y chats, una aplicación específica para videojuegos y un sistema mejorado de bloqueo de spam.

iOS 26 viene aparejado de grandes novedades.

A continuación, te compartimos los iPhones compatibles con iOS 26 según Apple:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone SE (segunda generación en adelante)

Con esta decisión, modelos anteriores al iPhone 11 y al iPhone SE 2 quedan fuera del ciclo de actualizaciones, lo que marca el final del soporte oficial para esos dispositivos.

Qué pasa si no descargás la actualización iOS 26

La pregunta sobre qué ocurre si no descargás iOS 26 es clave. En primer lugar, tu iPhone seguirá funcionando con normalidad, pero no recibirá las mejoras de rendimiento ni las nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial. Esto significa que perderás acceso a herramientas innovadoras como la traducción en tiempo real, la optimización para videojuegos y las mejoras en seguridad contra llamadas de spam.

Además, al no instalar iOS 26, tu dispositivo dejará de recibir parches de seguridad a mediano plazo. Esto aumenta el riesgo de vulnerabilidades, sobre todo si usás el celular para operaciones sensibles como banca online o almacenamiento de datos personales. También es posible que aplicaciones de terceros dejen de ser compatibles con el sistema operativo anterior con el paso del tiempo.

Apple recomienda siempre realizar una copia de seguridad antes de instalar la actualización. Sin embargo, advierte que algunas funciones de iOS 26 estarán limitadas según el modelo, especialmente aquellas vinculadas a la inteligencia artificial que requieren procesadores más recientes.