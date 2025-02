No es Motorola, ni Xiaomi: este fue el celular más vendido del 2024

El mercado de celulares se vio revolucionado con la lista de los dispositivos más vendidos del año.

Los celulares de la empresa Apple volvieron a consagrarse como los más populares del mundo otra vez, siguiendo las cifras de dispositivos más vendidos a lo largo del 2024. Por sexto año consecutivo, un dispositivo iPhone de la firma estadounidense se quedó arriba de todo del podio y tiene un plan para seguir muy por encima de sus rivales directos, Samsung y Xiaomi.

De esta manera, Apple se llevó el primer lugar con uno de sus smartphones, pero no con el más nuevo. Además, se adueñó de otros cinco lugares dentro del top 10. La lista, que tiene varias curiosidades, la completaron otros con cuatro dispositivos de Samsung. Mientras tanto, las compañías gigantes como Motorola y Xiaomi quedaron afuera y deberán esperar otro año para clasificar.

Sin embargo, no se debe mirar solamente el lugar que consiguió cada dispositivo, ya que el comportamiento del mercado, aunque haya sido dominado por Apple, enciende las alarmas en Cupertino para mejorar sus estrategias de ventas y que esto se refleje en las ventas del 2025. No hay dudas de que Apple, a través de sus iPhone, no quiere dejar que Samsung o Xiaomi se les acerquen en los números.

Para intentar continuar con la hegemonía del mercado tecnológico, la empresa cuenta con un plan que se ejecutará en septiembre de este año, cuando se estrene el ansiado iPhone 17. Esa novedad podría hacer que los números se afiancen en el 2026, pero un detalle clave de la lista reveló que los dispositivos más nuevos no suelen ser los más elegidos por los usuarios.

La lista de los 10 celulares más vendidos del 2024

iPhone 15

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

Samsung Galaxy A15 5G

iPhone 16 Pro Max

Samsung Galaxy A15 4G

Samsung Galaxy S24 Ultra

iPhone 14

iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy A05

El celular iPhone 15 se consagró como el más vendido del 2024.

Los rumores del iPhone 17

Igualmente, generó sorpresa que el iPhone 16 Pro Max y el Pro se hayan metido entre los 10 celulares más vendidos del 2024, ya que salieron al mercado en septiembre pasado. Con solo cuatro meses en el mercado, quedó demostrado que la promoción que Apple le hizo al celular, más la llegada de Apple Intelligence, fueron suficientes para traer cifras óptimas de ventas.

Por otra parte, debemos mencionar una reseña de Applesfera, que apuntó que estos datos muestran que la empresa de la manzana mordida seguirá dominando la industria de los teléfonos inteligentes por los siguientes dos años.

Allí argumentaron que el lanzamiento del iPhone 17 Air, una versión que será mejor que la básica, pero menor a la Pro, revolucionará el mercado con una nueva gama, nunca antes vista de parte de Cupertino. En teoría, se trata de la gran apuesta de Apple para este y el próximo año. Solo resta conocer los precios y la manera en la que se comportará el mercado.