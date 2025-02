Murió el Samsung S25: el video que pone contra las cuerdas a la multinacional

El video que expone a Samsung tras el reciente lanzamiento del Galaxy S25.

El celular Samsung Galaxy S25 es furor en el mundo de la tecnología tras su reciente lanzamiento en su modelo más renovado y con características que sorprendieron a la clientela. Sin embargo, un video viral en redes sociales puso a la empresa multinacional en el ojo de la tormenta, ya que expuso las fallas y falencias del dispositivo.

Como sucede en cada año, las empresas de celulares actualizan sus modelos para ofrecer un producto más renovado y con mejoras en materia de tecnología. Es por eso que el lanzamiento oficial del Samsung Galaxy S25 causó furor en mucha gente hasta que se viralizó un video inesperado.

Desde el 7 al 23 de febrero próximo, los clientes podrán adquirir el Galaxy S25 Ultra a un precio de $2.699.999.

"Ojo que esto que estás viendo es el último teléfono de Samsung que cuesta nada más ni nada menos que unos 1400 euros", relató una mujer que se encontraba mirando un video del youtuber JerryRig. En el mismo, se puede observar que maniobró el celular para probar qué tan frágil es y el resultado causó todo tipo de reacciones, ya que terminó de demostrar las falencias que tiene.

"No, no es una falsificación. No podríamos estar más decepcionados", indicó, e ironizó: "El lápiz que usabas en el colegio era más resistente". "La pantalla que supuestamente cuenta con la protección Gorilla Glass Armor 2, se raya de forma más notable en el nivel 6 de la escala de Mohs. Los nuevos anillos que traen las cámaras, además de ser acumuladores de polvo, están pegados a la parte trasera y los puedes quitar con un mísero cúter", relató la mujer sobre el video del creador de contenidos exponiendo así a la empresa Samsung.

Furor por los celulares Motorola “potenciados” con las nuevas herramientas de Google

Desde la marca Motorola, líder en ventas de celulares a nivel global, anunciaron que continúa su compromiso de ofrecer “experiencias de vanguardia” con una nueva asociación con el gigante Google. “Desde herramientas de búsqueda avanzadas basadas en IA hasta mensajería y edición de fotos más inteligentes, esta alianza redefine la forma en que los usuarios se conectan con el mundo que los rodea”, explicó la firma y prometió “interacciones fluidas e innovadoras” para los clientes en todos sus dispositivos.

De ese trabajo conjunto entre dos empresas líderes del sector surgieron varias innovaciones potenciadas con Inteligencia artificial que tienen como objetivo “hacer que las tareas cotidianas sean más intuitivas, eficientes y personalizadas”. “La continua colaboración de Motorola con Google garantiza a los usuarios poder acceder a herramientas que simplifican y mejoran su vida diaria”, remarcaron.

Circle to Search es una nueva forma de buscar en determinados smartphones Motorola con un simple gesto. Con sólo un círculo, resaltar, garabatear o dar un toque, los usuarios pueden obtener al instante la información que necesitan sin salir de la aplicación en la que están.

Tanto si están navegando por las redes sociales y se encuentran con un término desconocido, como si ven un par de zapatos que les encantaría comprar o quieren saber más sobre el menú de un restaurante, Circle to Search permite a los usuarios buscar lo que ven en su dispositivo, sin necesidad de hacer capturas de pantalla.