Motorola presentó en Argentina una edición exclusiva del motorola edge 60 pro, que llega en el nuevo color PANTONE Walnut, con un dorso hecho de madera real. Este modelo no solo destaca por su diseño premium y sustentable, sino también por su potente cámara profesional con sensor Sony LYTIA™, batería de 6000 mAh y carga ultrarrápida. Con esta propuesta, la marca refuerza su compromiso con una innovación consciente que combina tecnología, estética y respeto por el medioambiente.

La madera utilizada proviene de fuentes gestionadas de forma sostenible, con prácticas de reforestación y conservación de la biodiversidad. Además, el equipo cuenta con certificaciones de resistencia militar y ambiental, garantizando durabilidad frente a caídas, polvo o inmersión en agua.

Características del Motorola edge 60

Diseño y materiales

El nuevo edge 60 pro presenta una pantalla pOLED Quad-curved de 6,7 pulgadas y materiales de alta resistencia como vidrio Corning Gorilla Glass 7i. La paleta de colores fue desarrollada junto al Pantone Color Institute™, e incluye tonos exclusivos como:

PANTONE Shadow

PANTONE Dazzling Blue

PANTONE Sparkling Grape

PANTONE Walnut (con acabado en madera auténtica)

Además, su marco está fabricado con aluminio 100% reciclado, reforzando el compromiso de Motorola con la sostenibilidad.

Cámara profesional con inteligencia artificial

El motorola edge 60 pro integra un sistema cuádruple de nivel profesional:

Cámara principal: 50 MP con sensor Sony LYTIA™ 700C , ideal para capturas con poca luz

Ultra gran angular: 50 MP, que también funciona como cámara macro

Teleobjetivo: 10 MP con zoom óptico 3x y estabilización OIS

Frontal: 50 MP para selfies y videollamadas nítidas

La IA integrada permite un Super Zoom de hasta 50x y optimiza automáticamente las imágenes con la tecnología Photo Enhancement Engine, logrando colores realistas y tonos de piel más naturales.

Inteligencia artificial moto ai

La nueva generación moto ai mejora la experiencia de uso con funciones inteligentes como:

Catch me up (“¿Qué me perdí?”): resumen de notificaciones o eventos importantes

Pay attention (“Prestar atención”): destaca información relevante en tiempo real

Remember this (“Guardar esto”): guarda contenido o ideas automáticamente

Smart Connect: permite enviar contenido a TV, PC o tablet mediante comandos de voz o texto

Rendimiento y autonomía

El procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme potencia la IA, el gaming y el contenido multimedia. Su batería de 6000 mAh con carga TurboPower™ de 90W (incluida en la caja) brinda un día de uso con solo seis minutos de carga. También admite carga inalámbrica de 15W. El motorola edge 60 pro PANTONE Walnut ya se vende en Argentina por $1.099.999, en 12 cuotas sin interés, disponible en motorola.com.ar, flagship stores y operadores autorizados.