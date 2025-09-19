Batería con duración de un día, en cuotas y desde $169.999: 6 celulares para comprar

Aquí están los seis modelos de celular con sus datos más importantes para que elijas bien: cada uno ofrece características específicas que pueden adaptarse a distintos perfiles de usuario, desde quienes buscan precio accesible y batería confiable, hasta quienes priorizan cámaras de alta resolución, más memoria o la conectividad 5G para trabajar, estudiar o disfrutar de streaming y redes sociales.
A continuación, te detallamos las principales especificaciones y ventajas de cada equipo para que puedas comparar y decidir cuál se ajusta mejor a tus necesidades y presupuesto.
Modelos destacados
moto e15
-
Batería: 5.200 mAh, prometen ~40 horas de uso con una sola carga.
-
Cargador incluido: TurboPower de 10W.
-
Cámara: 32 MP trasera.
-
RAM Boost: hasta 6 GB.
-
Precio: $169.999 en hasta 6 cuotas sin interés.
-
Extras: pantalla con brillo alto (hasta 1.000 nits) y terminaciones con detalles de diseño como cuero vegano.
moto g05
-
Batería: 5.200 mAh para ~40 horas de autonomía.
-
Cargador expectable: cargador incluido de potencia media.
-
Cámara trasera: 50 MP con Visión Nocturna + modo Retrato IA.
-
RAM: hasta 12 GB con RAM Boost.
-
Almacenamiento: versiones de 64 o 128 GB.
-
Precio: entre $199.999 y $209.999 según versión, en cuotas sin interés.
moto g15
-
Batería: 5.200 mAh, similar autonomía (~40 h).
-
Cargador: TurboPower incluido (potencia intermedia).
-
Cámara principal: 50 MP, lente ultra wide, modo nocturno automático.
-
RAM Boost: hasta 12 GB.
-
Versión de almacenamiento de 256 GB.
-
Precio: $299.999 con 256 GB; la versión de 128 GB algo más barata, ambas con cuotas sin interés.
moto g35 5G
-
Batería: 5.000 mAh para acompañarte todo el día aun con uso intenso.
-
Cargador incluido: TurboPower de 20W.
-
Cámaras: sistema de 50 MP + ultra angular de 8 MP; cámara frontal de 8 MP.
-
Almacenamiento de 256 GB y RAM Boost para aumentar memoria virtual.
-
Precio: $399.999 en hasta 6 cuotas sin interés.
moto g56 5G
-
Batería: 5.200 mAh.
-
Cargador: TurboPower de 30W incluido, lo que mejora tiempos de carga.
-
Cámaras: sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP; cámara frontal de 32 MP.
-
RAM: 8 GB básicos, expandible con RAM Boost; almacenamiento de 256 GB.
-
Extras: resistencia grado militar (MIL‑STD‑810), diseño robusto.
-
Precio: $499.999, en hasta 9 cuotas sin interés.
moto g86 5G
-
Batería: 5.200 mAh, prometen alrededor de 41 horas de uso en escenarios normales.
-
Cargador: TurboPower de 30W incluido.
-
Cámaras: principal de 50 MP Sony LYTIA™ 600 + ultra wide + macro; selfie de 32 MP.
-
RAM Boost hasta 24 GB (combinando RAM física y virtual).
-
Almacenamiento: 256 GB.
-
Precio: $599.999, en hasta 9 cuotas sin interés.
¿Para quién conviene cada modelo?
-
Si buscás precio mínimo y batería decente, modelos como el moto e15 o moto g05 cumplen bien sin gastar tanto.
-
Si necesitas mejor cámara, almacenamiento amplio o 5G, el g35, g56 o g86 dan mejor salto tecnológico.
-
Para quienes usan mucho el celular, ver películas, juegos o trabajar, los que tienen carga más rápida (como los que incluyen cargadores de 30W) ofrecen ventaja al momento de recargar.
Estos seis teléfonos de Motorola combinan lo que muchos buscan hoy: autonomía real, buena cámara, memoria suficiente y pagos fraccionados sin intereses.