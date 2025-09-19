Batería con duración de un día, en cuotas y desde $169.999: 6 celulares para comprar

Aquí están los seis modelos de celular con sus datos más importantes para que elijas bien: cada uno ofrece características específicas que pueden adaptarse a distintos perfiles de usuario, desde quienes buscan precio accesible y batería confiable, hasta quienes priorizan cámaras de alta resolución, más memoria o la conectividad 5G para trabajar, estudiar o disfrutar de streaming y redes sociales.

A continuación, te detallamos las principales especificaciones y ventajas de cada equipo para que puedas comparar y decidir cuál se ajusta mejor a tus necesidades y presupuesto.

Modelos destacados

moto e15

Batería: 5.200 mAh , prometen ~40 horas de uso con una sola carga.

Cargador incluido: TurboPower de 10W.

Cámara: 32 MP trasera.

RAM Boost: hasta 6 GB.

Precio: $169.999 en hasta 6 cuotas sin interés.

Extras: pantalla con brillo alto (hasta 1.000 nits) y terminaciones con detalles de diseño como cuero vegano.

moto g05

Batería: 5.200 mAh para ~40 horas de autonomía.

Cargador expectable: cargador incluido de potencia media.

Cámara trasera: 50 MP con Visión Nocturna + modo Retrato IA.

RAM: hasta 12 GB con RAM Boost.

Almacenamiento: versiones de 64 o 128 GB .

Precio: entre $199.999 y $209.999 según versión, en cuotas sin interés.

moto g15

Batería: 5.200 mAh , similar autonomía (~40 h).

Cargador: TurboPower incluido (potencia intermedia).

Cámara principal: 50 MP , lente ultra wide, modo nocturno automático.

RAM Boost: hasta 12 GB.

Versión de almacenamiento de 256 GB .

Precio: $299.999 con 256 GB; la versión de 128 GB algo más barata, ambas con cuotas sin interés.

moto g35 5G

Batería: 5.000 mAh para acompañarte todo el día aun con uso intenso.

Cargador incluido: TurboPower de 20W.

Cámaras: sistema de 50 MP + ultra angular de 8 MP ; cámara frontal de 8 MP .

Almacenamiento de 256 GB y RAM Boost para aumentar memoria virtual.

Precio: $399.999 en hasta 6 cuotas sin interés.

moto g56 5G

Batería: 5.200 mAh .

Cargador: TurboPower de 30W incluido, lo que mejora tiempos de carga.

Cámaras: sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP ; cámara frontal de 32 MP .

RAM: 8 GB básicos, expandible con RAM Boost; almacenamiento de 256 GB.

Extras: resistencia grado militar (MIL‑STD‑810), diseño robusto.

Precio: $499.999, en hasta 9 cuotas sin interés.

moto g86 5G

Batería: 5.200 mAh , prometen alrededor de 41 horas de uso en escenarios normales.

Cargador: TurboPower de 30W incluido.

Cámaras: principal de 50 MP Sony LYTIA™ 600 + ultra wide + macro; selfie de 32 MP .

RAM Boost hasta 24 GB (combinando RAM física y virtual).

Almacenamiento: 256 GB .

Precio: $599.999, en hasta 9 cuotas sin interés.

¿Para quién conviene cada modelo?

Si buscás precio mínimo y batería decente, modelos como el moto e15 o moto g05 cumplen bien sin gastar tanto.

Si necesitas mejor cámara, almacenamiento amplio o 5G, el g35, g56 o g86 dan mejor salto tecnológico.

Para quienes usan mucho el celular, ver películas, juegos o trabajar, los que tienen carga más rápida (como los que incluyen cargadores de 30W) ofrecen ventaja al momento de recargar.

Estos seis teléfonos de Motorola combinan lo que muchos buscan hoy: autonomía real, buena cámara, memoria suficiente y pagos fraccionados sin intereses.