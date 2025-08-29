Impacto por el nuevo celular plegable que traduce las llamadas en vivo, tiene una batería gigante y cámaras potentes

La marca Honor presentó su teléfono plegable más sofisticado hasta ahora: el Magic V5. Este dispositivo promete combinar potencia, durabilidad y tecnología con un diseño ultradelgado y funciones inteligentes basadas en inteligencia artificial. Con apenas 8.8 mm de grosor y un peso de 217 gramos, el Magic V5 incorpora una batería de última generación Silicon-Carbon con una capacidad impresionante de 5820 mAh, además de un contenido de silicio del 15 % en sus celdas, lo que mejora la eficiencia y durabilidad del equipo.

En su interior, equipa la potente plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Elite, que asegura un rendimiento de IA de primer nivel y un desempeño superior para tareas de negocios, entretenimiento, multimedia y gaming, adaptándose a las exigencias más altas. En cuanto a resistencia, el Magic V5 está diseñado para aguantar las condiciones más duras con certificaciones IP58 e IP59, que lo protegen contra polvo y agua.

Su pantalla cuenta con la tecnología Honor NanoCrystal Shield, resistente a rayones, y un panel interior reforzado con fibra de carbono para mayor robustez. El sistema de cámaras AI Falcon es otro de sus puntos fuertes, con una cámara periscopio teleobjetivo ultrasensible de 64 MP, una cámara principal de 50 MP optimizada para poca luz, y un ultra gran angular de 50 MP. Además, ofrece funciones inteligentes como Retrato mejorado por AI, Súper Zoom AI y Captura con detección de movimiento.

La pantalla interior del Magic V5 mide 7.95 pulgadas, mientras que la exterior tiene 6.43 pulgadas. Ambas son compatibles con su lápiz óptico, que permite tomar notas, dibujar o realizar interacciones precisas sobre la pantalla, potenciando la productividad.

Las potentes herramientas del nuevo celular de Honor

Una de las novedades más prácticas es el modo Multi-Flex mejorado, que posibilita usar hasta tres aplicaciones al mismo tiempo. Esto facilita tareas como revisar documentos, participar en videollamadas y comparar precios en plataformas de compras sin cambiar de ventana.

Así es el nuevo Honor Magic V5 que es furor por sus herramientas novedosas.

Además, el equipo viene con MagicOS 9.0 y Google Gemini preinstalado, un asistente inteligente con el que los usuarios pueden chatear para recibir ayuda en escritura, planificación y aprendizaje. Con Talk Out Live, pueden intercambiar ideas, simplificar temas complejos y prepararse para eventos importantes con respuestas en tiempo real.

El Honor Magic V5 también incorpora traducción en vivo con inteligencia artificial durante llamadas telefónicas en seis idiomas diferentes, junto con traducción instantánea de texto y conversación, una función que promete ser muy útil para usuarios multilingües o viajeros frecuentes.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre su fecha de llegada a países de Latinoamérica, pero de espera que el dispositivo se comercialice en colores rojo, negro y blanco, ampliando las opciones para los usuarios que buscan un equipo premium y versátil.