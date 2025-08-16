Furor por la iniciativa Buy & Try de Samsung: de qué se trata

Samsung Galaxy Z Fold7.

En un mercado de smartphones cada vez más competitivo, la decisión de invertir en un dispositivo de alta gama puede ser un desafío para muchos consumidores. Consciente de esta realidad, Samsung Argentina anunció una importante ampliación de su programa "Buy & Try" ("Comprá y probá"), ahora incluyendo a su más reciente joya tecnológica: el Galaxy Z Fold7. Este plan, que ya había demostrado su éxito con otros modelos, busca ofrecer una experiencia de prueba única para aquellos que dudan en dar el salto a la tecnología plegable.

De qué se trata la iniciativa Buy & Try de Samsung

El "Buy & Try" es un programa innovador que le permite a los usuarios adquirir el Galaxy Z Fold7 y, si en un plazo de 30 días deciden que no es el teléfono ideal para ellos, pueden devolverlo y recibir un reembolso completo del dinero. Esta iniciativa no solo brinda tranquilidad al comprador, sino que también elimina la barrera de incertidumbre que a menudo acompaña a la compra de un dispositivo tan particular y con un precio elevado. La flexibilidad y confianza que transmite esta propuesta es clave para que los consumidores se animen a explorar las ventajas de la serie Galaxy Z Fold.

Según un comunicado de Samsung, la expansión del programa al Galaxy Z Fold7 responde a la "creciente demanda y el interés del público argentino por la tecnología de pantalla plegable". La compañía surcoreana se muestra confiada en las capacidades y el rendimiento de su nuevo flagship, un dispositivo que redefine la productividad y el entretenimiento móvil. Con el Galaxy Z Fold7, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de tablet en un formato compacto, ideal para multitareas, ver contenido multimedia y trabajar en cualquier lugar.

La posibilidad de probar el dispositivo durante un mes sin compromiso es una estrategia audaz que habla de la calidad y fiabilidad del producto. Es una invitación directa a que los usuarios descubran por sí mismos cómo la pantalla plegable puede transformar su rutina diaria, tanto en el ámbito personal como profesional. La empresa espera que esta iniciativa no solo impulse las ventas del Galaxy Z Fold7, sino que también sirva para educar al mercado y demostrar que la tecnología plegable ha llegado para quedarse.

Con esta movida, Samsung no solo se consolida como líder en el segmento de smartphones plegables, sino que también refuerza su compromiso con la satisfacción del cliente, ofreciendo una experiencia de compra más transparente y menos riesgosa. El "Buy & Try" con el Galaxy Z Fold7 ya está disponible a través de la tienda online de Samsung y en tiendas adheridas. Es la oportunidad perfecta para que los curiosos y entusiastas de la tecnología se animen a probar el futuro de los smartphones, sin presiones ni arrepentimientos.