Furor por el nuevo celular ideal para gaming que llegó a Argentina

El nuevo Redmagic 10 Pro de Nubia.

Nubia, la marca global de tecnología, acaba de sacudir el mercado local con el lanzamiento oficial de su flamante Redmagic 10 Pro, un dispositivo que promete una experiencia de juego sin precedentes para los gamers argentinos. Considerado el nuevo buque insignia de la compañía, este smartphone llega para redefinir los estándares de lo que un teléfono móvil puede ofrecer en rendimiento y tecnología.

El corazón de esta bestia es el procesador Snapdragon 8 Elite, una verdadera potencia que integra la nueva CPU Qualcomm Oryon. Este chip no solo garantiza un rendimiento superior, sino que también abre las puertas a una nueva era de inteligencia artificial generativa, capaz de manejar complejas tareas de IA con total fluidez.

Pero el poder no se detiene ahí. El Redmagic 10 Pro está diseñado para mantener la calma incluso en las partidas más intensas. Incorpora el innovador sistema de refrigeración ICE-X Cooling, que utiliza metal líquido para disipar el calor de forma ultrarrápida. Este material, habitualmente reservado para laptops de alta gama, asegura que el dispositivo mantenga un rendimiento óptimo sin sobrecalentarse.

La experiencia visual es otro de sus puntos fuertes. Con su pantalla AMOLED de 6.85 pulgadas, el Redmagic 10 Pro es el primer smartphone en Argentina en ofrecer una resolución de 1.5K y una tasa de refresco de 144 Hz, la combinación perfecta para gráficos fluidos y nítidos. Además, su diseño sin bordes y biseles ultradelgados de 1.25 mm sumergen por completo al usuario en la acción. La cámara bajo la pantalla contribuye a esta experiencia inmersiva, sin interrupciones visuales.

Para los que buscan la máxima ventaja competitiva, el dispositivo integra el chip RedCore 3, que optimiza la experiencia de juego con una gestión inteligente de la energía y una súper resolución en 2K. Los disparadores laterales, con una frecuencia de respuesta de 520 Hz, son los más rápidos de la industria y permiten una respuesta instantánea. Además, este impactante smartphone está equipado con una masiva batería de 7050 mAh con carga ultrarrápida de 80 W, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Cuánto cuesta el nuevo celular Nubia para gamers

El Redmagic 10 Pro ya está disponible en la tienda oficial de Nubia en Mercado Libre a un precio de $1.899.999, con la posibilidad de abonarlo en hasta 12 cuotas sin interés.