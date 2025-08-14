Cómo es el Motorola Razr 60 ultra, el celular smartphone plegable más potente del mundo: fotos y características.

La llegada del Motorola Razr 60 ultra marca un antes y un después en el universo de los smartphones plegables. Este nuevo modelo, que ya es considerado el celular más potente del mundo en su categoría, combina diseño de lujo, tecnología de última generación y funciones de inteligencia artificial que transforman la forma de interactuar con un teléfono. Su lanzamiento genera gran expectativa entre los usuarios que buscan no solo un dispositivo atractivo, sino también un rendimiento a la altura de las necesidades más exigentes.

Pero, ¿qué lo convierte en el plegable más avanzado del mercado? En primer lugar, el Motorola Razr 60 ultra incorpora la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite, la más potente de Qualcomm, junto con mejoras en batería, pantalla y cámaras que lo colocan en lo más alto del segmento. A esto se suman funciones de IA que permiten realizar tareas sin siquiera abrir el dispositivo, una pantalla externa más grande y útil que la de cualquier otro flip, y materiales premium que lo convierten en un verdadero objeto de diseño.

Cómo es el Motorola Razr 60 ultra: sus características

El Motorola Razr 60 ultra es el smartphone plegable más potente del mundo.

Procesador y rendimiento: equipado con la plataforma Snapdragon 8 Elite, ofrece un aumento del 45% en el rendimiento de la CPU y 44% más de eficiencia energética respecto a la generación anterior. La GPU Adreno mejora los gráficos hasta un 40%, ideal para videojuegos y multitarea.

equipado con la plataforma Snapdragon 8 Elite, ofrece un aumento del 45% en el rendimiento de la CPU y 44% más de eficiencia energética respecto a la generación anterior. La GPU Adreno mejora los gráficos hasta un 40%, ideal para videojuegos y multitarea. Batería y carga: incluye una batería de 4.700 mAh que brinda más de 36 horas de autonomía. Carga rápida TurboPower de 68W (energía para todo el día en 8 minutos), carga inalámbrica de 30W y carga inversa para otros dispositivos.

incluye una batería de 4.700 mAh que brinda más de 36 horas de autonomía. Carga rápida TurboPower de 68W (energía para todo el día en 8 minutos), carga inalámbrica de 30W y carga inversa para otros dispositivos. Pantalla externa: display HDR10+ de 4 pulgadas, un 40% más grande que el de otros plegables, que permite manejar redes sociales, música, pagos y navegación sin abrir el teléfono.

display HDR10+ de 4 pulgadas, un 40% más grande que el de otros plegables, que permite manejar redes sociales, música, pagos y navegación sin abrir el teléfono. Funciones de IA: Moto ai, Gemini de Google, Copilot de Microsoft y Perplexity integrados para tareas de productividad, asistencia en tiempo real y mejoras fotográficas automáticas.

Moto ai, Gemini de Google, Copilot de Microsoft y Perplexity integrados para tareas de productividad, asistencia en tiempo real y mejoras fotográficas automáticas. Cámaras: primer sistema triple de 50 MP en un flip, con herramientas como Signature Style, Group Shot y Action Shot para optimizar fotos y videos.

primer sistema triple de 50 MP en un flip, con herramientas como Signature Style, Group Shot y Action Shot para optimizar fotos y videos. Diseño y materiales: cuatro acabados premium: Alcantara, madera auténtica, cuero vegano y combinaciones con colores Pantone. Bisagra de titanio 4 veces más resistente que el acero quirúrgico, pantalla un 30% más lisa y resistencia al agua y polvo IP48.

Precio del Motorola Razr 60 ultra en Argentina

El Motorola Razr 60 ultra tiene un precio oficial en Argentina de $ 1.999.999, mientras que el valor sin impuestos nacionales es de $ 1.652.891. Se trata de un dispositivo de gama ultra premium que compite con otros modelos plegables de alta gama a nivel internacional, ofreciendo un balance único entre potencia, diseño y funciones inteligentes.

El Motorola Razr 60 ultra es un celular de gama ultra premium.

Con este lanzamiento, Motorola busca consolidarse como líder en el segmento de los teléfonos plegables, apostando a una experiencia que combina potencia, diseño y versatilidad, con la promesa de redefinir lo que un smartphone puede hacer.