Impacto por el celular Xiaomi más resistente y con mejor batería

Xiaomi busca sacudir el mercado de la gama media, ofreciendo características que antes eran exclusivas de equipos más caros.

Xiaomi volvió a dar que hablar desde China al presentar su nuevo Redmi Note 15 Pro, un teléfono que promete revolucionar la gama media con características que suelen verse en modelos de alta gama. Su resistencia extrema y batería de larga duración son algunos de sus grandes atractivos.

Este dispositivo de Xiaomi cuenta con una certificación IP69K, lo que significa que está protegido contra polvo, agua y chorros de agua a alta presión y temperatura. En la práctica, esto permite sumergirlo hasta 1.5 metros durante períodos prolongados sin que su funcionamiento se vea afectado, un detalle que pocos celulares en su segmento pueden ofrecer.

La robustez del Redmi Note 15 Pro lo posiciona como una opción ideal para quienes buscan un teléfono capaz de soportar condiciones adversas y accidentes cotidianos, brindando mayor tranquilidad a sus usuarios frente a imprevistos.

Por otro lado, su batería es otro punto fuerte. El equipo incorpora una pila de 7000 mAh, considerada una de las más potentes dentro de la gama media, y soporta carga rápida de 45W en el modelo Pro y hasta 90W en la versión Pro+. Esto permite recargar el teléfono de manera eficiente y en menor tiempo.

Además, el Redmi Note 15 Pro ofrece la función de carga inversa, que transforma al celular en una especie de "power bank" para cargar otros dispositivos en situaciones de emergencia, sumando una utilidad extra que puede ser determinante para muchos usuarios.

La experiencia visual también fue cuidada: el teléfono viene con una pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas, con una resolución de 1220 x 2772 píxeles y una densidad de 443 ppi. La alta tasa de refresco de 120 Hz garantiza una navegación y uso de aplicaciones muy fluido, con colores vibrantes y negros profundos.

En cuanto al precio, el Redmi Note 15 Pro se podrá conseguir desde unos 220 dólares, mientras que la versión Pro+ 5G tendrá un valor aproximado de 550 dólares. Esto lo posiciona como una opción muy competitiva para quienes buscan un celular resistente, con batería duradera y pantalla de calidad sin gastar una fortuna.

Estos celulares Xiaomi no podrán actualizarse y pierden soporte

Este mes marcará un antes y un después para miles de usuarios de celulares de Xiaomi, ya que la empresa confirmó que nueve de sus modelos dejarán oficialmente de recibir actualizaciones de software y parches de seguridad. Esta medida se desprende de la actualización global de la lista End Of Support (EOS), que señala qué dispositivos quedan fuera del ciclo de mejoras y soporte técnico.

Entre los equipos afectados se encuentran referencias muy populares por su equilibrio entre precio y prestaciones, como los Redmi A1, Redmi A1+, POCO C50 y Xiaomi 11T, entre otros. En total, estos nueve modelos dejarán de obtener actualizaciones a HyperOS 3 o nuevas versiones de Android, como Android 16, quedándose con la última versión instalada, que varía según el dispositivo entre HyperOS 1 o 2 y Android 14.

La decisión de Xiaomi responde principalmente a la antigüedad y al ciclo de vida natural de estos smartphones. Por ejemplo, los dispositivos de entrada como Redmi A1 y POCO C50 recibieron soporte durante aproximadamente dos años, un estándar común para terminales económicos.