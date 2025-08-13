Estos celulares Xiaomi no podrán actualizarse y pierden soporte

Xiaomi recomienda a los usuarios actualizar sus modelos de celulares a uno más reciente para mantener la seguridad.

Este mes marcará un antes y un después para miles de usuarios de celulares de Xiaomi, ya que la empresa confirmó que nueve de sus modelos dejarán oficialmente de recibir actualizaciones de software y parches de seguridad. Esta medida se desprende de la actualización global de la lista End Of Support (EOS), que señala qué dispositivos quedan fuera del ciclo de mejoras y soporte técnico.

Entre los equipos afectados se encuentran referencias muy populares por su equilibrio entre precio y prestaciones, como los Redmi A1, Redmi A1+, POCO C50 y Xiaomi 11T, entre otros. En total, estos nueve modelos dejarán de obtener actualizaciones a HyperOS 3 o nuevas versiones de Android, como Android 16, quedándose con la última versión instalada, que varía según el dispositivo entre HyperOS 1 o 2 y Android 14.

La decisión de Xiaomi responde principalmente a la antigüedad y al ciclo de vida natural de estos smartphones. Por ejemplo, los dispositivos de entrada como Redmi A1 y POCO C50 recibieron soporte durante aproximadamente dos años, un estándar común para terminales económicos.

Por su parte, los modelos más avanzados como el Xiaomi 11T y el 11T Pro ya completaron las actualizaciones mayores prometidas, que incluyen dos grandes actualizaciones de Android y tres años de parches de seguridad.

El fin del soporte tiene varias consecuencias para quienes continúan usando estos teléfonos. La más crítica es que dejarán de recibir parches de seguridad, lo que aumenta la vulnerabilidad ante nuevas amenazas digitales como malware o spyware. Además, perderán acceso a funciones nuevas, mejoras en el rendimiento y optimizaciones en el consumo de batería.

Si bien los dispositivos seguirán funcionando, con el tiempo pueden enfrentar incompatibilidades con aplicaciones que exijan versiones más actuales de Android. Xiaomi, por su parte, implementará esta discontinuación de forma escalonada, brindando un margen para que los usuarios puedan migrar a modelos más recientes o respaldar sus datos antes del último parche en agosto de 2025.

El Xiaomi Redmi A1 es uno de los celulares que deja de tener actualizaciones de seguridad este mes.

Uno por uno: los modelos afectados