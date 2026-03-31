6 formas de mejorar tu celular Android cuando anda lento

Aplicaciones abiertas en segundo plano, almacenamiento al límite, caché acumulada y un sistema desactualizado. Estas son solo algunos de los elementos que pueden hacer que tu Android funcione lento. La buena noticia es que en la mayoría de los casos se puede resolver sin ir al técnico.

Estos son los pasos más efectivos para recuperar el rendimiento, de menor a mayor complejidad.

1. Reiniciá el celular

Es el paso más simple y frecuentemente el más subestimado. Al reiniciar, el sistema cierra procesos activos en segundo plano, libera memoria RAM y resuelve fallos menores que pueden haber surgido tras días o semanas de uso continuo. Google recomienda realizar este procedimiento al menos una vez por semana para prevenir ralentizaciones y mejorar la estabilidad general. Basta con mantener presionado el botón de encendido y seleccionar "Reiniciar".

2. Liberá espacio de almacenamiento

Cuando la memoria interna se reduce a menos del 10%, aparecen bloqueos, mensajes de advertencia y fallas en programas. Eliminar apps que no se usan, borrar fotos y videos duplicados, y mover archivos multimedia a la nube son las acciones más efectivas para recuperar margen. En Configuración → Almacenamiento se puede ver qué está ocupando más espacio.

3. Actualizá el sistema y las aplicaciones

Un sistema desactualizado genera incompatibilidades con las apps más recientes y acumula errores que se traducen en lentitud. Desde la configuración del teléfono, en la sección de sistema o actualización de software, se puede verificar si hay versiones pendientes. Las nuevas versiones no solo incorporan funciones, también incluyen optimizaciones internas, correcciones de errores y mejoras de seguridad. Lo mismo aplica para las apps desde Google Play Store.

4. Cerrá las apps en segundo plano

Muchas aplicaciones continúan activas aunque no las estés usando, consumiendo memoria RAM, procesador y batería. Cerrar las apps del historial de recientes libera recursos de forma inmediata. Para ir más a fondo: Configuración → Aplicaciones → seleccionar la app → Forzar detención.

5. Vaciá la caché de las aplicaciones

La caché acumula datos temporales para acelerar la apertura de las apps, pero con el tiempo puede llenarse de archivos obsoletos o corruptos. Podés vaciarla desde Ajustes → Aplicaciones → (elegir la app) → Almacenamiento → Borrar caché. Es importante no confundir "borrar caché" con "borrar datos": borrar datos puede cerrar sesión o eliminar configuraciones internas de esa aplicación.

6. Desactivá animaciones y efectos visuales

Es un ajuste poco conocido pero muy efectivo en dispositivos con hardware modesto. Las transiciones y animaciones del sistema consumen recursos gráficos constantemente. Para desactivarlas hay que habilitar las Opciones de desarrollador (tocar 7 veces seguidas en "Número de compilación" dentro de Acerca del teléfono) y reducir la escala de animaciones a 0,5x o desactivarlas por completo. El resultado es una interfaz notablemente más ágil.

Si después de aplicar todos estos pasos el celular sigue lento, el problema puede ser de hardware: batería degradada, sobrecalentamiento o memoria interna dañada. En ese caso, sí conviene consultar con el servicio técnico del fabricante.