5 aplicaciones para ver estrellas y reconocer constelaciones desde tu celular

Los expertos recomiendan alejarse de la contaminación lumínica para aprovechar al máximo la experiencia.

Las apps de astronomía se convirtieron en una de las formas más simples de explorar el cielo sin necesidad de telescopio. Con solo apuntar el celular, hoy es posible identificar estrellas, planetas y constelaciones en segundos gracias a la realidad aumentada y bases de datos cada vez más completas. Según un relevamiento reciente de WIRED, existen varias opciones destacadas tanto para principiantes como para usuarios avanzados.

Entre las mejores alternativas aparecen herramientas gratuitas y otras más completas pensadas incluso para astrofotografía. En todos los casos, los expertos recomiendan alejarse de la contaminación lumínica para aprovechar al máximo la experiencia y obtener una visualización más clara del cielo nocturno.

Las mejores apps para ver estrellas desde el celular

Una de las más populares es Night Sky, disponible para iPhone, que permite reconocer casi dos millones de objetos celestes con solo apuntar el dispositivo al cielo. Su fuerte es la realidad aumentada, ideal para quienes recién empiezan.

Otra opción muy completa es Stellarium, que funciona como un planetario en tiempo real. Ofrece simulaciones precisas del cielo en cualquier momento y lugar, además de una base de datos muy amplia que incluye estrellas, planetas y satélites.

También se destaca la app oficial de la NASA, que no solo permite seguir eventos astronómicos, sino que suma transmisiones en vivo, imágenes en alta definición y contenido educativo sobre misiones espaciales.

Para quienes buscan un uso más profesional, PhotoPills es una referencia en astrofotografía. Permite calcular con precisión la posición del Sol, la Luna o la Vía Láctea según la ubicación y el momento del día.

Por último, Astrospheric apunta a usuarios más avanzados, combinando datos del clima, nubosidad y condiciones ideales para observar el cielo en una sola plataforma.

La app de la NASA suma transmisiones en vivo, imágenes en alta definición y contenido educativo.

Un “planetario” en el bolsillo

En total, el artículo destaca siete aplicaciones que convierten cualquier smartphone en una herramienta astronómica portátil. Desde opciones simples para curiosos hasta soluciones más técnicas, todas comparten un mismo objetivo: acercar el universo a la palma de la mano.

Con estas apps, mirar el cielo deja de ser solo una experiencia contemplativa y pasa a ser interactiva, educativa y mucho más precisa.