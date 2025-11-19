Aires inteligentes: así funcionan los equipos con IA que serán tendencia en 2026.

Con veranos cada vez más extremos y tarifas de energía en alza, la nueva generación de aires acondicionados apuesta por la inteligencia artificial para combinar confort, eficiencia y ahorro. Samsung, BGH, LG y Daikin ya ofrecen en Argentina modelos capaces de analizar hábitos, ajustar automáticamente su funcionamiento y reducir significativamente el consumo energético.

La clave está en la tecnología inverter, presente en las cuatro marcas, que permite que el compresor module su velocidad sin generar picos de consumo. Pero los equipos dieron un paso más y ahora incorporan sistemas que aprenden de cada usuario, detectan presencia, interpretan rutinas y regulan la temperatura con mayor precisión.

Los aires inteligentes se posicionan como una de las grandes tendencias para el verano 2026.

Cuáles son los aires acondicionados con IA que serán furor en 2026

Samsung

La última línea de Samsung agrega funciones avanzadas centradas en el bienestar. Su tecnología Good Sleep ajusta automáticamente la temperatura a lo largo de las tres etapas del descanso, evitando despertares por calor o frío. Según la marca, esto permite ahorrar hasta un 32% de energía y prolonga la vida útil del equipo gracias a su motor Digital Inverter de 8 polos, que trabaja con menos vibración y ruido. También incorpora Fast Cooling, Eco Mode y filtros antipolvo y antialérgenos para mejorar la calidad del aire.

BGH

El BGH Inverter X promete un ahorro energético de hasta el 50% y ajusta la temperatura según los hábitos del usuario. Su conectividad Wi-Fi permite controlarlo desde el celular, mientras que su sistema de filtrado, con luz UV y generador de iones, purifica y desodoriza el aire. La función 3D Air Intake mejora la circulación interna y el flujo en cuatro direcciones asegura una refrigeración uniforme y silenciosa.

LG

El LG DUALCOOL AI Air utiliza algoritmos de Deep Learning para adaptar temperatura, humedad y flujo de aire según la presencia de personas y los patrones de uso. Incorpora un sensor de ventana abierta, un gestor de consumo (AI kW Manager), filtros múltiples y un sistema de purificación Plasmaster Ionizer++ que elimina el 99,9% de las bacterias. Además, sus modos Rápido, Buffer y Soft Air optimizan la climatización para distintos momentos del día.

Daikin

La japonesa Daikin apuesta por la sustentabilidad utilizando refrigerante R-32, el más ecológico del mercado. Su línea Sensira R-32 destaca por su eficiencia A++, funcionamiento silencioso y la función ECONO+, que evita consumos innecesarios. El modelo Multi Split Inverter Advanced R-32, en tanto, permite climatizar hasta cinco ambientes con una sola unidad exterior e incorpora el “Ojo Inteligente”, un sensor que detecta movimiento humano y ajusta el aire automáticamente.

Aunque cada modelo se diferencia en funciones y diseño, todos avanzan hacia el mismo objetivo. Tener equipos más eficientes, silenciosos, conectados y capaces de tomar decisiones por sí mismos.