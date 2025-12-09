Es, sin dudas, uno de los momentos más difíciles en la vida personal y profesional de Rodrigo Lussich. El conductor atraviesa un duelo profundo tras la repentina partida de quien fuera no solo su colega y productora, sino su "hermana" de la vida durante casi tres décadas.

La destinataria de esas palabras es Meche Portillo, histórica productora y actriz que falleció el pasado 27 de noviembre tras una internación por neumonía bilateral. El vínculo entre ambos era irrompible: se conocieron en 1997 y trabajaron juntos creando éxitos televisivos, convirtiéndose ella en una pieza fundamental de su carrera y su vida privada.

"Feliz cumple negrita, compañera del alma. Te fuiste a volar aires más puros poquitos días antes de tu cumple", comenzó escribiendo Lussich en su cuenta de Instagram, donde intentó transformar el dolor en un homenaje: "Hoy es un día triste pero también es ir aprendiendo a ser felices recordándote en cada segundo en el que seguís estando conmigo".

En su posteo, Lussich rememoró con nostalgia los pequeños rituales cotidianos que ya no podrán ser. Imaginó con precisión cómo hubiera sido el festejo si ella estuviera presente: "Hoy arreglaríamos para hacer una merienda. Iríamos a un barcito de especialidad, porque tenías un paladar jodido para el café; odiabas el 'agua de culo' de esos bares de la ignominia", recordó con un toque de humor, destacando sus exigencias de que la leche estuviera siempre fría.

La amistad entre Rodrigo Lussich y Meche Portillo

El texto recorre la historia de una amistad que nació hace 28 años en un taller de teatro cómico. "Te transformaste en una indispensable, en mi incondicional", aseguró el conductor. También destacó el rol clave que ella tenía en el armado del programa, mencionando que en un día como hoy ella le estaría mostrando los "Escandalones" y "cagándolo a pedos" por alguna cosa. Sobre el final, Lussich no ocultó la impotencia ante una muerte tan prematura e inesperada. "A vos también te enojaría que te hayas ido así, sin avisar, tan de repente", confesó. Sin embargo, eligió cerrar con una imagen poética: "Elijo decirte feliz cumpleaños y reír con vos de algo... ese instante mágico y fugaz como el vuelo de tu alma hacia el infinito".