Caso Miguel Bru: murió el último policía condenado y no reveló dónde está el cuerpo

Justo López, el expolicía condenado en 1999 por la muerte y desaparición de Miguel Bru, falleció en el Hospital Mi Pueblo durante este martes por la madrugada. Era el último condenado con vida y cumplía la prisión perpetua en la Unidad Penal 24 de Florencio Varela. Tenía 65 años y padecía una enfermedad terminal. Tras conocerse la noticia, Rosa Schonfeld de Bru, la madre de Miguel y fundadora de la Asociación Miguel Bru, dijo que “podría haber hablado para que encontráramos a Miguel y decidió sostener el pacto de silencio”.

“Durante todo este tiempo le estuvimos pidiendo que dé algún dato para poder encontrar a Miguel y a cambio recuperar la libertad, pero no lo hizo. Lamentamos que se muera en silencio”, dijo Schonfeld. El expolicía fue condenado a perpetua a fines de la década del '90 por el secuestro, torturas, homicidio y desaparición de Miguel Bru ocurrido el 17 de agosto de 1993 en la Comisaría 9ª de La Plata. En los últimos años, la Justicia le negó varios pedidos para salir de la cárcel.

Walter Abrigo, el otro expolicía condenado a perpetua, también falleció estando detenido. El comisario Juan Domingo Ojeda y el oficial Ramón Cereseto también tuvieron sentencias condenatorias por encubrimiento en el juicio. Ninguno brindó información respecto de dónde ocultaron el cuerpo del joven.

¿Dónde está Miguel Bru?

Según recuerda la Asociación Miguel Bru, ya se hicieron más de 40 búsquedas de los restos sin resultados.

“Sin duda, este hecho escribe un capítulo más en la historia de horror de nuestras fuerzas de seguridad, una vez más con la complicidad judicial y sin haber mostrado jamás un gesto de arrepentimiento, de humanidad ante el dolor de la mamá de Miguel y sus seres queridos, ante una sociedad que nunca cesó en el reclamo de justicia por su desaparición”, dice el comunicado de la organización.

“El 17 de agosto se cumplieron 32 años de la desaparición de mi hijo y estuvimos como todos los años en una vigilia frente a la Comisaría 9ª, que es el último lugar donde Miguel estuvo con vida. Con esta muerte en silencio, tendremos que seguir esperando que alguien más aporte algún dato certero”, afirmó Schonfeld, y recordó que quien tenga información “puede declarar bajo reserva de identidad” en la Fiscalía Número 3 de La Plata, a cargo de Gonzalo Petit.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una recompensa de hasta 5 millones a quien brinde información que permita encontrar a Bru. “López se lleva a la tumba el secreto de qué hizo con el cuerpo de Miguel, sostuvo hasta el último día su delito permanente como es la desaparición. Mientras se perpetúa el dolor constante que sufren la familia y los amigos de Miguel, desde la Asociación Miguel Bru reiteramos nuestra voluntad de lucha por justicia y como hace 32 años exigimos saber: ¿Dónde Está Miguel?”.