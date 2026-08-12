Cómo viajar en colectivo y subte con 50% de descuento en agosto 2026: así se puede obtener el beneficio

En medio de los aumentos en el transporte, las promociones son claves y en agosto se puede aprovechar una promoción del 50% de reintegro en viajes de colectivo, subte y hasta peajes. Los descuentos se pueden percibir con diferentes tarjetas y pagos mediante las billeteras virtuales.

Cómo aprovechar el descuento del 50% en transporte público durante agosto 2026

Durante todo agosto, diferentes bancos y billeteras virtuales ofrecerán descuentos para que los usuarios puedan ahorrar mientras viajan en subte y colectivo. Entre las principales promociones se encuentran:

Naranja X (mediante NFC): ofrece un 50% de reintegro en colectivo, subte y peajes para quienes pagan con tarjeta de débito o crédito Visa mediante tecnología sin contacto, con un tope mensual de 5.000 pesos . También existe la posibilidad de pagar el subte con dinero en cuenta a través del código QR generado desde la aplicación, con el mismo porcentaje de devolución y un tope mensual equivalente.

ofrece un para quienes pagan con mediante tecnología sin contacto, con un . También existe la posibilidad de pagar generado desde la aplicación, con el mismo porcentaje de devolución y un tope mensual equivalente. Ripio (NFC): otorga un 50% de reintegro para pagos realizados en criptomonedas desde la cuenta de la plataforma. El tope de devolución no es fijo, sino que varía de acuerdo con el nivel o categoría que tenga cada usuario.

otorga un desde la cuenta de la plataforma. El tope de devolución no es fijo, sino que varía de acuerdo con el nivel o categoría que tenga cada usuario. Mercado Pago (QR): propone un reintegro del 100% del valor del viaje, con un tope mensual de 10.000 pesos . Este beneficio no está disponible de manera automática para todos los usuarios, sino únicamente para quienes lo tengan habilitado dentro de la solapa "Beneficios" de la aplicación.

propone . Este beneficio no está disponible de manera automática para todos los usuarios, sino únicamente para quienes lo tengan habilitado dentro de la solapa "Beneficios" de la aplicación. Santander (MODO): brinda un 50% de reintegro con un tope mensual de 8.000 pesos para los pagos de transporte realizados a través de la billetera MODO.

brinda un para los pagos de transporte Santander Sorpresa (MODO): ofrece el beneficio más elevado dentro de este conjunto de promociones, con un reintegro del 100% y un tope mensual de 16.000 pesos, también mediante pagos gestionados con MODO.

Como cada entidad establece condiciones propias en cuanto a topes, medios de pago habilitados y requisitos de activación, se recomienda siempre revisar los términos particulares dentro de cada aplicación.

¿Cómo pagar con NFC y disfrutar descuentos?

Para aprovechar el beneficio a través de NFC, primero es necesario vincular la tarjeta de débito o crédito a una billetera digital compatible con pagos sin contacto, como Google Pay o Apple Pay. Luego, basta con acercar el teléfono desbloqueado a la terminal del colectivo o del molinete de subte para que el pago se realice de forma automática, sin abrir ninguna aplicación adicional. En gran parte de los casos, los descuentos se pueden acreditar al final del día y el reintegro correspondiente se refleja posteriormente en el resumen de cuenta.

Para usar el pago por NFC hay que vincular la tarjeta de débito o crédito a una billetera digital

Quienes prefieran pagar con saldo en cuenta deben ingresar a la aplicación, seleccionar la opción de generación de código QR para subte y acercarlo al lector del molinete habilitado. Es importante contar previamente con el monto mínimo del pasaje disponible en la cuenta para poder completar la operación. En este caso, el reintegro se acredita dentro de las 48 horas posteriores al pago.