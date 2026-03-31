En el marco de una investigación por venta ilegal, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del fiscal Matías Michienzi, llevó adelante una inspección integral en un local del barrio porteño de Balvanera. El procedimiento tuvo como objetivo chequear la comercialización de juguetes falsos que no cumplen con las normas de seguridad ni cuentan con las certificaciones correspondientes.

La causa se inició a partir de la denuncia de representantes de reconocidas marcas internacionales como Warner Bros, DC Comics, Cartoon Network, Funko LLC, Universal City Studios, Lego y Pop Mart, entre otras, quienes alertaron sobre la circulación de productos falsificados en el mercado.

Durante el operativo se secuestraron 1.167 juguetes apócrifos, considerados potencialmente nocivos para la salud. Según se informó, estos productos no fueron fabricados bajo procesos certificados ni con materiales autorizados y el riesgo de su uso es alto teniendo en cuenta que están destinados a niños. La ausencia de controles puede derivar en la presencia de sustancias tóxicas o cancerígenas, además de fallas estructurales como piezas pequeñas que pueden desprenderse, materiales inflamables o falta de advertencias sobre su uso adecuado.

Las inspecciones fueron coordinadas por la UFEMA junto al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad. También participaron la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y distintas áreas de fiscalización y control ambiental y laboral.

Como resultado, se labraron actas de intimación por irregularidades como la falta de certificado de aptitud ambiental y la ausencia de constancias vigentes de desinfección y desratización.

La causa

El fiscal imputó a los responsables del local por el delito de venta ilegal, ateniéndose a los artículos 201 y 289 del Código Penal. La investigación tratará de determinar el alcance de la red de comercialización de estos productos para evitar que sigan circulando en el mercado sin controles.