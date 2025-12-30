Cuáles son los destinos elegidos por los argentinos para pasar Año Nuevo 2026

Con la llegada del Año Nuevo, muchos argentinos ya comenzaron a definir cómo y dónde despedir el 2025 e iniciar el 2026. Las búsquedas de viajes muestran una clara preferencia por destinos que combinan descanso, naturaleza, buena gastronomía y propuestas para celebrar en familia o con amigos. Tanto dentro del país como en el exterior, las vacaciones de fin de año se planifican cada vez con mayor anticipación.

“Para las fiestas vemos un viajero que planifica con mayor anticipación y busca combinar descanso, experiencias y celebración", sostiene Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina.

Los destinos nacionales más elegidos

Dentro de Argentina, hay ciudades que se repiten año tras año entre los destinos elegidos por los argentinos para pasar las fiestas. Bariloche encabeza el ranking gracias a su combinación de lagos, montaña y una amplia oferta gastronómica. Durante el verano, la ciudad ofrece actividades al aire libre, senderismo y excursiones ideales para quienes buscan un Año Nuevo en contacto con la naturaleza.

Otro clásico es Puerto Iguazú, donde las Cataratas del Iguazú se convierten en el gran atractivo. El clima cálido, la selva y la posibilidad de cruzar a Brasil o Paraguay hacen de este destino una buena opción para las vacaciones.

Mendoza también se consolida como una elección frecuente. Sus bodegas y paisajes de montaña atraen tanto a parejas como a grupos de amigos que buscan celebrar de forma más tranquila.

En el norte, Salta gana por su riqueza cultural, sus paisajes únicos y una agenda de actividades que combina tradición, historia y gastronomía regional. Mientras tanto, Córdoba sigue siendo una opción versátil, con sierras, ríos y pueblos turísticos ideales para descansar y festejar sin grandes traslados.

Los destinos internacionales preferidos

En el plano internacional, Brasil vuelve a ocupar un lugar destacado entre los argentinos. Río de Janeiro se posiciona como uno de los destinos más buscados para recibir el Año Nuevo 2026, gracias a sus playas, fiestas al aire libre y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales en Copacabana.

Florianópolis, por su parte, atrae a quienes buscan playas más tranquilas y un ambiente familiar, mientras que Santiago de Chile se destaca por su cercanía, su oferta urbana y la posibilidad de combinar ciudad con escapadas a la cordillera.

Más al norte, Lima gana protagonismo por su gastronomía reconocida a nivel mundial y su agenda cultural, y Miami sigue siendo una opción fuerte para quienes priorizan compras, playas y entretenimiento.